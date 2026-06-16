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قهوه پرتقالی؛ نوشیدنی غیرمنتظره‌ای که اعتیادآور است

قهوه پرتقالی؛ نوشیدنی غیرمنتظره‌ای که اعتیادآور است
کد خبر : 1799811
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قهوه و پرتقال در یک لیوان! شاید عجیب به نظر برسد، اما این ترکیب جدید می‌تواند یک نوشیدنی انرژی‌زا و متفاوت برای روزهای پاییز و زمستان باشد.

از ترکیب آب پرتقال و قهوه، یک نوشیدنی سرشار از ویتامین سی و کافئین برای شروع یک روز پر انرژی تهیه می‌شود. نوشیدن آیس کافی پرتقالی در فصل پاییز و زمستان، با تقویت سیستم ایمنی بدن از سرماخوردگی و ویروس‌های فصلی پیشگیری می‌کند. ترکیب طعم تلخ قهوه و آب پرتقال بسیار دلچسب و تازه است. در ادامه مطلب طرز تهیه ایس کافی پرتقالی بسیار فوری را مشاهده می‌کنیم.

مواد لازم برای تهیه آیس کافی پرتقالی

قهوه اسپرسو ۲ شات

شربت پرتقال ۲ قاشق غذاخوری

آب پرتقال ۱ پیمانه

یخ به مقدار لازم

طرز تهیه ایس کافی پرتقالی

شربت پرتقال را درون لیوان می‌ریزیم:

شربت یا سیروپ پرتقالی را در لیوان مورد نظر برای سرو آیس کافی پرتقالی می‌ریزیم.

یخ را اضافه می‌کنیم:

یخ‌ها را روی شربت پرتقال درون لیوان می‌ریزیم.

آب پرتقال را اضافه می‌کنیم:

آب پرتقال را به آرامی روی یخ‌ها می‌ریزیم.

قهوه اسپرسو را اضافه می‌کنیم:

دو شات قهوه اسپرسو که دم کردیم را به لیوان اضافه می‌کنیم و ایس کافی را سرو می‌کنیم.

در فصل‌های مختلف با توجه به میوه‌های آن فصل و تغییرات دمایی نوشیدنی‌های متنوعی تهیه و سرو می‌شود. در فصل‌های پاییز و زمستان، به دلیل شیوع بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی، آنفولانزا و... تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مهم است. قهوه موجود در ایس کافی پرتقالی به شما کمک می‌کند که انرژی لازم در طول روز را پیدا کنید و ویتامین سی زیاد آن هم باعث جلوگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا می‌شود. 

منبع همشهری آنلاین
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