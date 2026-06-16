«آنائیس هاسنبوهلر»، نویسنده همکار و محقق تغذیه در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: «مطالعات تجربی نشان می‌دهد که برخی از مواد نگهدارنده افزودنی به مواد غذایی ممکن است برای سلامت قلب و عروق مضر باشند، اما ما شواهد کافی در مورد تأثیر این مواد در انسان نداریم. تا آنجا که ما می‌دانیم، این اولین مطالعه از نوع خود است که ارتباط بین طیف گسترده‌ای از مواد نگهدارنده و سلامت قلب و عروق را بررسی می‌کند.»

این مطالعه، عادات غذایی بیش از ۱۱۲ هزار بزرگسال در فرانسه را تا ۸ سال پیگیری کرد و چندین ماده نگهدارنده غذایی رایج را با میزان بالاتر فشارخون بالا و حوادث قلبی عروقی مرتبط دانست.

این مطالعه نشان داد افرادی که بیشترین مواد نگهدارنده غیر آنتی‌اکسیدانی- که برای جلوگیری از رشد کپک و باکتری استفاده می‌شوند- را مصرف می‌کردند، ۲۹ درصد بیشتر در معرض خطر فشار خون بالا و ۱۶ درصد بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی و آنژین قلبی بودند.

کسانی که مواد نگهدارنده آنتی‌اکسیدانی بیشتری- که برای جلوگیری از قهوه‌ای شدن غذاها استفاده می‌شوند- مصرف می‌کردند، ۲۲ درصد بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون بالا بودند.

محققان هشت ماده نگهدارنده مرتبط با فشار خون بالا، از جمله نیتریت سدیم، سوربات پتاسیم و اسید سیتریک را شناسایی کردند. یک افزودنی- اسید اسکوربیک، که با نام E۳۰۰ نیز شناخته می‌شود- به طور خاص با بیماری قلبی مرتبط بود.

«ماتیلد توویه»، نویسنده اصلی از دانشگاه سوربن پاریس، گفت: «این نتایج به نیاز سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و داروی ایالات متحده و سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا برای ارزیابی مجدد خطرات و مزایای این افزودنی‌های غذایی اشاره دارد.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «در عین حال، این یافته‌ها از توصیه‌های موجود برای ترجیح غذاهای غیر فرآوری شده و با حداقل فرآوری و اجتناب از افزودنی‌های غیرضروری پشتیبانی می‌کند.»

منبع مهر

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