این ۵ علامت عجیب از کمبود کلسیم خبر میدهند
بسیاری از افراد تصور میکنند کمبود کلسیم فقط با پوکی استخوان یا شکستگی خود را نشان میدهد،اما این ماده معدنی حیاتی در عملکرد عضلات،اعصاب و قلب نیز نقش مهمی دارد.کارشناسان میگویند برخی علائم به ظاهر ساده مانند گرفتگی عضلات،گزگز اندامها یا مشکلات دندانی میتوانند نشانهای از کمبود کلسیم در بدن باشد.
کلسیم فقط برای حفظ استحکام استخوانها ضروری نیست؛ این ماده معدنی در عملکرد صحیح عضلات، انتقال پیامهای عصبی، تنظیم ضربان قلب، انعقاد خون و ترشح برخی هورمونها نیز نقش اساسی دارد.
با این حال، بسیاری از افراد به میزان کافی کلسیم دریافت نمیکنند و بدن ممکن است پیش از بروز مشکلات جدی، علائم هشداردهندهای از خود نشان دهد.
در ادامه با پنج نشانه کمتر شناختهشده کمبود کلسیم آشنا میشویم.
۱. گرفتگی یا اسپاسم عضلانی
اگر اخیراً بیشتر از گذشته دچار گرفتگی عضلات میشوید، ممکن است کمبود کلسیم یکی از دلایل آن باشد. کلسیم برای انقباض طبیعی عضلات ضروری است و کاهش سطح آن میتواند باعث افزایش حساسیت اعصاب و در نتیجه بروز گرفتگی، پرش یا اسپاسم عضلانی شود.
از آنجا که کلسیم یک الکترولیت مهم محسوب میشود، نقش کلیدی در عملکرد هماهنگ عضلات و اعصاب دارد. کمبود این ماده میتواند تعادل این فرآیند را بر هم بزند.
۲. مشکلات دندانی
سلامت دندانها ارتباط مستقیمی با دریافت کافی کلسیم دارد. شکنندگی دندانها، ضعف ریشهها، حساسیت بیش از حد یا مشکلات مکرر دهان و لثه میتوانند از نشانههای کمبود این ماده معدنی باشند.
بخش عمده ساختار دندان از ترکیبات کلسیمی تشکیل شده است؛ بنابراین دریافت ناکافی کلسیم در بلندمدت ممکن است استحکام دندانها را کاهش دهد و خطر بروز مشکلات دهان و دندان را افزایش دهد.
۳. بیحسی یا گزگز دستوپا
احساس سوزنسوزن شدن، گزگز یا بیحسی در دستها، پاها یا اطراف دهان از نشانههای نسبتاً شایع کاهش سطح کلسیم خون است.
کلسیم در انتقال پیامهای الکتریکی میان سلولهای عصبی نقش دارد. زمانی که سطح آن پایین میآید، عملکرد طبیعی اعصاب مختل شده و فرد ممکن است این احساسات غیرعادی را تجربه کند.
۴. کند شدن ضربان قلب و افت فشار خون
کلسیم در تنظیم فعالیت قلب و گردش خون نقش مهمی ایفا میکند. کمبود شدید آن میتواند بر سیگنالهای الکتریکی قلب اثر گذاشته و در برخی موارد باعث کاهش ضربان قلب یا افت فشار خون شود.
البته این علائم میتوانند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشند، اما در صورت تداوم باید مورد بررسی پزشکی قرار گیرند.
۵. آسیبها و شکستگیهای مکرر استخوان
استخوانها محل ذخیره حدود ۹۹ درصد کلسیم بدن هستند. هنگامی که دریافت کلسیم برای مدت طولانی ناکافی باشد، بدن برای حفظ سطح کلسیم خون از ذخایر استخوانی استفاده میکند.
نتیجه این فرآیند میتواند کاهش تراکم استخوان و افزایش خطر شکستگی یا آسیبهای مکرر، بهویژه در افراد ورزشکار و فعال باشد. تکرار شکستگیهای ناشی از فشار یا آسیبهای استخوانی میتواند هشداری برای کمبود مزمن کلسیم باشد.
چگونه کلسیم بیشتری دریافت کنیم؟
برای افزایش دریافت کلسیم، این توصیهها را در نظر داشته باشید:
از مواد غذایی غنیشده مانند شیرهای گیاهی، آبپرتقال غنیشده و برخی غلات صبحانه استفاده کنید.
توفو را به برنامه غذایی خود اضافه کنید؛ این ماده غذایی علاوه بر پروتئین، منبع مناسبی از کلسیم است.
مصرف ماهیهای کنسروی مانند ساردین و سالمون را افزایش دهید.
در صورت نیاز و با مشورت پزشک یا متخصص تغذیه، از مکملهای کلسیم حاوی ویتامین D استفاده کنید؛ زیرا ویتامین D به جذب بهتر کلسیم کمک میکند.
کمبود کلسیم همیشه با شکستگی استخوان خود را نشان نمیدهد. گرفتگی عضلات، مشکلات دندانی، گزگز اندامها، تغییرات ضربان قلب و آسیبهای مکرر استخوانی از جمله نشانههایی هستند که میتوانند از ناکافی بودن دریافت این ماده معدنی خبر دهند. توجه به این علائم و داشتن یک رژیم غذایی متعادل میتواند به حفظ سلامت استخوانها، عضلات، اعصاب و قلب کمک کند.