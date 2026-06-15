تولد ۸۰ سالگی ترامپ خراب شد + فیلم

این رویداد بزرگ UFC Freedom ۲۵۰ در چمن جنوبی کاخ سفید به مناسبت ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا و تولد ۸۰ سالگی دونالد ترامپ برگزار شد که شان استریکلند، قهرمان آمریکایی UFC به دلیل انتقاد از نتانیاهو و اسرائیل مجوز ورود به این مسابقات را نگرفت اما با حضور در رینگ آشوب به پا کرد.

این قهرمان آمریکایی به دلیل انتقاد از اسرائیل و نتانیاهو مجوز حضور در این مسابقات در کاخ سفید را کسب نکرده بود.

استریکلند اوایل ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که علی‌رغم وعده اولیه UFC (پس از پیروزی‌اش مقابل خمzat Chimaev)، توسط کاخ سفید «cleared» نشده و اجازه حضور ندارد.

او این موضوع را به انتقاداتش از اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، دونالد ترامپ (که او را «تحت نفوذ اسرائیل» می‌دانست) و فایل‌های جفری اپستین نسبت داد.

حالا نشریه گاردین اعلام کرد که قهرمان آمریکایی با حضور در کاخ سفید اعتراض خود را نشان داد اما سریعا توسط نیروهای امنیتی دستگیر و اخراج شد تا این مراسم را به آشوب بکشد.

استریکلند با لحن کنایه‌آمیز، گفت: «تنها قهرمان آمریکایی که از کاخ سفید حذف شد چون اسرائیلی کافی نبودم».