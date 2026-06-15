بازیگر سینما و تلویزیون: ۸ ماهه که گوشت نخوردم+ فیلم

فاطمه شکری بازیگر سینما و تلویزیون درباره وضعیت بیماری، درمان و شرایط سخت و دشوار زندگی‌اش به نکاتی اشاره می‌کند که تامل برانگیز است. او گفت: «من یک سال است که بیکارم و هیچ کس سراغ مر نمی‌گیرد. حاضرم بمیرم و درمان نشوم..۸ ماهه گوشت نخوردم...حاضرم خودم رو معالجه نکنم که زودتر از دنیا برم ....دخترم می‌گوید آبرویم را نبر...»

منبع همشهری

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