اعتراف دیرهنگام خاله نیکا شاکرمی به ادعاهای دروغ تجاوز+ فیلم
خاله نیکا شاکرمی اخیرا در گفتگو با صدای آمریک، بعد از سه سال ادعاهای دروغ سیانان و بی بی سی فارسی درباره تجاوز نیروهای امنیتی به نیکا را تکذیب کرد.
اکنون «آتش شاکرمی»، خالهٔ نیکا، در گفتوگو با صدای آمریکا اعترافی دیرهنگام کرده و اعلام داشته است که با توجه به بررسی پیکر "نیکا" توسط خودش، خانواده و همسایهها، هیچ نشانی از ادعاهای مطرحشده پیدا نکردهاند.
او تأکید کرده است که هرگز این گزارشها را در محافل شخصی تأیید نکرده و هر بار مشاهدهٔ این دروغها، روح او و خانوادهاش را آزرده میکرده است.