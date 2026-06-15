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اعتراف دیرهنگام خاله نیکا شاکرمی به ادعاهای دروغ تجاوز+ فیلم

اعتراف دیرهنگام خاله نیکا شاکرمی به ادعاهای دروغ تجاوز+ فیلم
کد خبر : 1799425
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خاله نیکا شاکرمی اخیرا در گفتگو با صدای آمریک، بعد از سه سال ادعاهای دروغ سی‌ان‌ان و بی بی سی فارسی درباره تجاوز نیروهای امنیتی به نیکا را تکذیب کرد.

طی سه سال اخیر و پس از فوت مهسا امینی، رسانه‌های متعددی از جمله CNN و بی‌بی‌سی فارسی از ماجرای درگذشت نیکا شاکرمی سوءاستفاده کردند. این رسانه‌ها با فاصله چند ماه یک‌بار، با هدف دامن زدن به آتش ناآرامی‌ها، جزئیات ساختگی جدیدی دربارهٔ تجاوز به نیکا شاکرمی توسط نیروهای امنیتی منتشر می‌کردند.

اکنون «آتش شاکرمی»، خالهٔ نیکا، در گفت‌وگو با صدای آمریکا اعترافی دیرهنگام کرده و اعلام داشته است که با توجه به بررسی پیکر "نیکا" توسط خودش، خانواده و همسایه‌ها، هیچ نشانی از ادعاهای مطرح‌شده پیدا نکرده‌اند.

او تأکید کرده است که هرگز این گزارش‌ها را در محافل شخصی تأیید نکرده و هر بار مشاهدهٔ این دروغ‌ها، روح او و خانواده‌اش را آزرده می‌کرده است.

منبع مشرق
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