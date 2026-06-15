کریستیانو رونالدو برای حضور در یک جام جهانی دیگر، به شیوه‌ای خاص خود را آماده کرد؛ با حضور در ساحل و به نمایش گذاشتن آمادگی بدنی‌اش!

ستاره تیم ملی پرتغال با یک شلوارک کوتاه در سواحل فلوریدا حاضر شد و عضلات ورزیده شکم او کاملاً در معرض دید قرار داشت. رونالدو در پالم بیچ و در کنار برخی از هم‌تیمی‌هایش، از جمله دیوگو دالوت، مدافع منچستریونایتد، با عینک آفتابی شیکی دیده شد و ویدئوهایی از قدم زدن او روی شن‌های ساحل منتشر شد.

تیم ملی پرتغال قرار است روز چهارشنبه در نخستین دیدار مرحله گروهی خود در شهر هیوستون به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو برود.

رونالدوی ۴۱ ساله همچنان یکی از انتخاب‌های بحث‌برانگیز فهرست پرتغال به شمار می‌رود؛ چرا که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، زمانی که هنوز در بالاترین سطح فوتبال بازی می‌کرد، عملکرد چندان مؤثری نداشت.