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ترامپ در تماس با بی بی: داری چه غلطی می‌کنی؟!+ فیلم

ترامپ در تماس با بی بی: داری چه غلطی می‌کنی؟!+ فیلم
کد خبر : 1799361
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دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که پس از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با نتانیاهو تماس گرفته و به او گفته: «داری چه غلطی می‌کند؟» و با خشم نسبت به تلاش نتانیاهو برای کارشکنی در توافق ایران و آمریکا اعتراض کرده است.

دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که پس از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با نتانیاهو تماس گرفته و به او گفته: «داری چه غلطی می‌کند؟» و با خشم نسبت به تلاش نتانیاهو برای کارشکنی در توافق ایران و آمریکا اعتراض کرده است. ترامپ مدعی شد در چند ساعت آینده توافق ایران و آمریکا امضا می‌شود و از ایران خواسته پاسخ حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت را ندهد! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

منبع تابناک
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