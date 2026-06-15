ترامپ در تماس با بی بی: داری چه غلطی میکنی؟!+ فیلم
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که پس از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با نتانیاهو تماس گرفته و به او گفته: «داری چه غلطی میکند؟» و با خشم نسبت به تلاش نتانیاهو برای کارشکنی در توافق ایران و آمریکا اعتراض کرده است.
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که پس از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با نتانیاهو تماس گرفته و به او گفته: «داری چه غلطی میکند؟» و با خشم نسبت به تلاش نتانیاهو برای کارشکنی در توافق ایران و آمریکا اعتراض کرده است. ترامپ مدعی شد در چند ساعت آینده توافق ایران و آمریکا امضا میشود و از ایران خواسته پاسخ حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت را ندهد! با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.