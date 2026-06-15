مزدک میرزایی در اینترنشنال: امیدوارم ایران از نیوزیلند ببازد

روزنامه کیهان نوشت: مزدک میرزایی، مجری فراری که مدتی است در زمین دشمن توپ می‌زند، به همراه افراد وطن‌فروش دیگری چون محمد تقوی و رها پوربخش، در قالب ویژه‌برنامه جام جهانی این شبکه، مأموریت یافته‌اند تا از محل کمپ تیم ملی در تیخوانای مکزیک، روایتی جعلی، مغرضانه و ناامیدکننده به مخاطبان دیکته کنند.

میرزایی با ابراز نگرانی شدید از پیروزی احتمالی ایران در دیدار نخست مقابل نیوزیلند، به‌طور علنی پرده از ماهیت ضدایرانی خود برداشت و گفت: «امیدوارم شکست بخورند! اگر ایران پیروز شود، مایه خوشحالی ما نخواهد بود؛ چرا که با صعود ایران به مرحله بعد، تمام تحلیل‌ها و نقدهای ما در این شبکه پوچ خواهد شد و دیگر نمی‌توانیم عرض اندام کنیم!»

در ادامه این نمایش تحقیرآمیز، محمد تقوی دیگر عنصر فراری و کارشناس این شبکه ضدایرانی، ضمن تایید سخنان میرزایی و توهین به کادر فنی و مدیریتی تیم ملی، مدعی شد که از موفقیت ایران در این رویداد جهانی متاسف و سرافکنده خواهد شد!

این اظهارات سخیف و آرزوی علنی برای شکست تیم ملی فوتبال ایران، پیش از آنکه تحلیل ورزشی باشد، یک انتحار رسانه‌ای و سند محکم دیگری از سقوط اخلاقی و وطن‌فروشیِ مزدوران خارج‌نشین است. دستپاچگی این عناصر نشان می‌دهد که پیروزی و برافراشته شدن پرچم ایران در میادین جهانی، بزرگ‌ترین کابوس شبکه صهیونیستی اینترنشنال و کارفرمایان آن‌هاست.