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حمله مداح معروف به مذاکره کنندگان: اگر خون رهبر پایمال شود، پایمالتان می کنیم/ اصلا کشته شویم

حمله مداح معروف به مذاکره کنندگان: اگر خون رهبر پایمال شود، پایمالتان می کنیم/ اصلا کشته شویم
کد خبر : 1798899
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حدادیان در یکی از تجمعات شبانه گفت: مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد. غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم.

سعید حدادیان، در تجمع شبانه مردم در میدان صادقیه تهران گفت: مردم دمار از روزگارتان در می آورند. از دست دادن نداریم. ما آنچه را که داشتیم و می‌خواستیم از دست ندهیم، رهبرمان بود؛ بعد از آن اگر کسی کج برود دمش را می چینیم. اصلا کشته شویم. آقایان؛ اگر خدای ناکرده خون رهبر پایمال شود، پایمالتان می‌کنیم.

وی افزود: مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد؛ غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم.

 

منبع خبرآنلاین
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