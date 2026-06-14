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واکنش شکیرا پس از جنجال استفاده از بدل در افتتاحیه جام‌جهانی!

واکنش شکیرا پس از جنجال استفاده از بدل در افتتاحیه جام‌جهانی!
کد خبر : 1798836
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شکیرا به روش خودش پاسخ شایعات در افتتاحیه جام‌جهانی را داد.

پس از انتقادات و نظریه‌پردازی‌های رسانه‌های اجتماعی در مورد حضورش در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶، این خواننده با ویدیویی دوباره ظاهر شده که بحث‌ها را در فضای مجازی دوباره داغ کرده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ با مراسم افتتاحیه‌ای که در ۱۱ ژوئن در ورزشگاه سیوداد د مکزیک برگزار شد، آغاز شد. این مراسم باشکوه، چندین چهره موسیقی بین‌المللی را در یکی از بزرگترین صحنه‌های جهانی گرد هم آورد. از جمله اجراهای مورد انتظار شب، شکیرا در کنار بورنا بوی بود که آهنگ "دای دای" را اجرا کردند، نمایشی که به سرعت به یکی از پربحث‌ترین لحظات افتتاحیه مسابقات تبدیل شد.

اجرایی که هم تشویق و هم تردید را برانگیخت

در حالی که این اجرا مورد تحسین گسترده بخشی از تماشاگران قرار گرفت، گفتگویی موازی در رسانه‌های اجتماعی آغاز شد که فراتر از خود موسیقی بود. بعضی از کاربران جنبه‌های مختلف اجرا، از انتخاب او برای استفاده از عینک آفتابی در مراسم افتتاحیه جام جهانی گرفته تا جزئیات لباس و صحنه‌آرایی را زیر سوال بردند. اما آنچه بیشترین سر و صدا را به پا کرد، نظرات مربوط به ظاهر او بود، با پست‌هایی که ادعا می‌کردند او «شبیه خودش نیست» یا اینکه در مقایسه با حضورهای عمومی اخیرش، به طور قابل توجهی متفاوت به نظر می‌رسد.

این واکنش‌ها به نظریه‌ها و بحث‌هایی دامن زد که به سرعت در پلتفرم‌های دیجیتال گسترش یافت، جایی که هر فریم از اجرا از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ویدئویی که گفتگو را دوباره زنده کرد

امروز، شکیرا با ویدئویی که رقص او با آهنگ «دای دای» را نشان می‌داد، دوباره در رسانه‌های اجتماعی ظاهر شد، این بار در محیطی آرام‌تر، دور از صحنه‌ی تولید جام جهانی.

در این کلیپ، او بدون عینک آفتابی و با انرژی متفاوتی ظاهر می‌شود، چیزی که بسیاری از طرفداران آن را به عنوان نسخه‌ای آشناتر از او در خارج از کانون توجه رویداد تفسیر کردند. از آن لحظه، گفتگو در فضای آنلاین دوباره بالا گرفت. بعضی از کاربران آن را به عنوان یک پاسخ ظریف یا تأیید شخصی پس از انتقاد دیدند، در حالی که بعضی دیگر آن را صرفاً بخشی از فعالیت معمول او در پلتفرم‌های اجتماعی دانستند. آنچه روشن است این است که این ماجرا نشان دهنده یک الگوی رو به رشد در میان چهره‌های عمومی جهانی است؛ هر حضور در رویدادهای مهم نه تنها واکنش‌های فوری ایجاد می‌کند، بلکه تفسیرهای بعدی را نیز به دنبال دارد که همچنان در رسانه‌های اجتماعی گسترش می‌یابد.

در حالی که بحث‌های آنلاین ادامه دارد، شکیرا همچنان بر برنامه‌اش به عنوان بخشی از «تور جهانی Las Mujeres Ya No Lloran» تمرکز دارد و قرار است در روزهای آینده در چندین شهر آمریکای شمالی اجرا داشته باشد.

مرحله‌ای که در آن، فراتر از توجهات جام جهانی، حضور عمومی او بسیار فعال و دائماً تحت نظارت جهانی است.

 

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