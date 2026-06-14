دارندگان طلا ثروتمندتر از مالکان خانه و خودرو شدند+ اینفوگرافی
بررسی تغییرات قیمت داراییهای اصلی در دهه اخیر نشان میدهد، قدرت خرید دارندگان طلا را به شدت افزایش داده و در مقابل، ارزش واقعی مسکن و خودرو در برابر فلز زرد با سقوط چشمگیری مواجه شده است. این شکاف قیمتی، اکنون به یکی از محرکهای اصلی رشد دوباره بازار مسکن و خودرو تبدیل شده است.
تحلیل آماری بازار داراییها در ایران حاکی از آن است که در سالهای اخیر، توزیع ثروت میان مالکان مختلف تغییر کرده است. نگاهی به قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که ارزش آن معادل ۴ سکه بهار آزادی بود؛ اما با نگاه به آمار سال گذشته، این مقدار به کمتر از یک سکه رسیده است. این یعنی ارزش مسکن در تهران در برابر طلا، بیش از ۷۵ درصد کاهش یافته است.
این روند نزولی در بازار خودرو حتی شدیدتر بوده است. به طور نمونه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۲ سکه ارزش داشت، در حالی که در اواخر سال گذشته، قیمت آن تنها به ۶ سکه رسید. این کاهش شدید (حدود ۸۰ درصدی ارزش در برابر طلا)، نشاندهنده ریزش شدید قدرت خرید خودرو در مقایسه با فلز زرد است.
به باور کارشناسان اقتصادی، این «عقبماندگی» قیمت مسکن و خودرو نسبت به طلا، یک فرصت خرید ایجاد کرده و باعث شده سرمایههایی که در سالهای اخیر در بازار طلا رشد کردهاند، دوباره به سمت بازار مسکن و خودرو سرازیر شوند که نتیجه آن، رشد اخیر قیمتها در این دو بازار است.