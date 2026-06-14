خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دارندگان طلا ثروتمندتر از مالکان خانه و خودرو شدند+ اینفوگرافی

دارندگان طلا ثروتمندتر از مالکان خانه و خودرو شدند+ اینفوگرافی
کد خبر : 1798794
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی تغییرات قیمت دارایی‌های اصلی در دهه اخیر نشان می‌دهد، قدرت خرید دارندگان طلا را به شدت افزایش داده و در مقابل، ارزش واقعی مسکن و خودرو در برابر فلز زرد با سقوط چشمگیری مواجه شده است. این شکاف قیمتی، اکنون به یکی از محرک‌های اصلی رشد دوباره بازار مسکن و خودرو تبدیل شده است.

تحلیل آماری بازار دارایی‌ها در ایران حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، توزیع ثروت میان مالکان مختلف تغییر کرده است. نگاهی به قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ارزش آن معادل ۴ سکه بهار آزادی بود؛ اما با نگاه به آمار سال گذشته، این مقدار به کمتر از یک سکه رسیده است. این یعنی ارزش مسکن در تهران در برابر طلا، بیش از ۷۵ درصد کاهش یافته است.

این روند نزولی در بازار خودرو حتی شدیدتر بوده است. به طور نمونه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۲ سکه ارزش داشت، در حالی که در اواخر سال گذشته، قیمت آن تنها به ۶ سکه رسید. این کاهش شدید (حدود ۸۰ درصدی ارزش در برابر طلا)، نشان‌دهنده ریزش شدید قدرت خرید خودرو در مقایسه با فلز زرد است.

دارندگان طلا ثروتمندتر از مالکان خانه و خودرو شدند+ اینفوگرافی

به باور کارشناسان اقتصادی، این «عقب‌ماندگی» قیمت مسکن و خودرو نسبت به طلا، یک فرصت خرید ایجاد کرده و باعث شده سرمایه‌هایی که در سال‌های اخیر در بازار طلا رشد کرده‌اند، دوباره به سمت بازار مسکن و خودرو سرازیر شوند که نتیجه آن، رشد اخیر قیمت‌ها در این دو بازار است.

 

منبع برنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی