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واقعاً باید روزانه «۱۰ هزار قدم» راه برویم؟

واقعاً باید روزانه «۱۰ هزار قدم» راه برویم؟
کد خبر : 1798672
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راه رفتن تندتر و پیوسته معمولاً اثر بیشتری نسبت به قدم‌های پراکنده روزانه دارد. برخی روانشناسان هشدار می‌دهند وابستگی افراطی به ساعت‌های هوشمند و قدم‌شمارها گاهی می‌تواند اضطراب ایجاد کند و ورزش را از یک فعالیت سالم به یک فشار روانی تبدیل کند.

سال‌هاست عدد «۱۰ هزار قدم در روز» به‌عنوان معیار طلایی سلامتی شناخته می‌شود. ساعت‌های هوشمند و اپلیکیشن‌های تناسب‌اندام هم مدام ما را تشویق می‌کنند که به این عدد برسیم. اما آیا واقعاً بدن انسان دقیقاً به ۱۰ هزار قدم نیاز دارد؟ پژوهش‌های جدید می‌گویند ماجرا پیچیده‌تر از یک عدد ثابت است.

۱۰ هزار قدم از کجا آمد؟

جالب است بدانیم این عدد در اصل از یک کمپین تبلیغاتی در ژاپن در دهه ۱۹۶۰ آمده بود، نه یک کشف علمی. بعدها این عدد به‌تدریج به استاندارد عمومی فعالیت روزانه تبدیل شد.

واقعاً باید روزانه «۱۰ هزار قدم» راه برویم؟

تحقیقات جدید چه می‌گویند؟

مطالعات اخیر نشان داده‌اند حتی کمتر از ۱۰ هزار قدم هم می‌تواند فواید قابل‌توجهی داشته باشد. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند حدود ۶ تا ۸ هزار قدم در روز  می‌تواند خطر مرگ زودرس و بیماری قلبی را کاهش دهد. برای افراد مسن، حتی اعداد پایین‌تر هم مفید گزارش شده‌اند.

متخصصان می‌گویند اصل ماجرا «تحرک منظم» است، نه رسیدن وسواس‌گونه به یک عدد خاص. افزایش تدریجی فعالیت روزانه می‌تواند سلامت قلب را بهتر کند، خلق‌وخو را بهبود دهد و قند خون را تنظیم کند.

گام‌های باکیفیت بردارید

راه رفتن تندتر و پیوسته معمولاً اثر بیشتری نسبت به قدم‌های پراکنده روزانه دارد. برخی روانشناسان هشدار می‌دهند وابستگی افراطی به ساعت‌های هوشمند و قدم‌شمارها گاهی می‌تواند اضطراب ایجاد کند و ورزش را از یک فعالیت سالم به یک فشار روانی تبدیل کند.

۱۰ هزار قدم برداشتن، یک قانون علمی مطلق نیست، اما تحرک روزانه همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت است. حتی افزایش ساده فعالیت روزانه می‌تواند اثرات بزرگی روی قلب، مغز و طول عمر داشته باشد.

 

منبع خبرآنلاین
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