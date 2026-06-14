۵ خوراکی‌ خنک و شیرین تابستانی ایران + روش تهیه

تابستان در ایران یعنی عطر گلاب و زعفران در خوراکی‌های خنکی که نسل‌هاست از راه‌ رسیده‌اند. فالوده، یخ‌دربهشت، بستنی سنتی، مسقطی و حتی شله‌زرد سرد، هرکدام ریشه در اقلیم گرم و خشک یا مرطوب مناطق مختلف کشور دارند. بافت نرم نشاسته‌ای، رنگ طلایی زعفران، عطر دل‌انگیز گلاب و تردی پسته و بادام، سه عنصر اصلی این دسرها هستند. در ادامه، این خوراکی‌های تابستانی را مرور می‌کنیم؛ از روش تهیه‌ی هرکدام تا راز محبوبیت همیشگی‌شان.

۱. فالوده (شیراز و کرمان)

معروف‌ترین خوراک شیرین و خنک ایران که از قدیم در شیراز و کرمان تهیه می‌شد.

مواد اصلی: نشاسته، شکر، گلاب، آبلیموی تازه

روش تهیه: رشته‌های نازک نشاسته را پس از شکل‌گیری در آب یخ، با شربت شکر، گلاب و آبلیمو مخلوط می‌کنند.

نتیجه: ترکیبی یخی، شیرین، ترش و معطر

نحوه سرو: در بستنی‌فروشی‌های سنتی، همراه با بستنی زعفرانی

۲. یخ‌دربهشت سنتی (تهران و شهرهای مرکزی)

خوراکی قدیمی تابستان از روزگاری که بستنی صنعتی همه‌گیر نشده بود.

مواد اصلی: آرد برنج، شیر، شکر، هل، گلاب، زعفران، مغز پسته

مراحل تهیه:

۱. آرد برنج را در آب سرد حل کنید و از صافی بگذرانید.

۲. روی شعله ملایم بپزید، سپس شیر، شکر، هل و گلاب را بیفزایید.

۳. آنقدر هم بزنید تا مایه غلیظ شود.

۴. در ظرف تخت یا پیاله بریزید، با پسته کوبیده و زعفران تزیین کنید.

۵. در یخچال بگذارید تا ببندد و خنک شود.

۳. بستنی سنتی زعفرانی (تهران، اصفهان و سراسر ایران)

شناخته‌شده‌ترین خوراکی تابستانی ایران با بافتی کشدار و رنگی طلایی.

مواد اصلی: شیر، خامه، زعفران، گلاب، ثعلب، پسته

ویژگی‌ها: عطری خاص، بافت کشسان، رنگی متفاوت از بستنی‌های غربی

پیشینه: ابتدا در تهران و اصفهان شهرت یافت، سپس در سراسر ایران رواج پیدا کرد.

۴. مسقطی

خوراکی شیرین و نرم با نشاسته که در شهرهای مختلف با تغییراتی طبخ می‌شود.

مواد اصلی: نشاسته، شکر، کره، هل، گلاب، پسته کوبیده یا خلال بادام

مراحل تهیه:

۱. نشاسته را در آب سرد حل کنید و از صافی بگذرانید.

۲. روی حرارت ملایم بپزید، شکر را بیفزایید و هم بزنید تا قوام بیاید.

۳. هل و گلاب را اضافه کنید، در پایان کره را بریزید.

۴. در کاسه یا پیاله بریزید، پس از خنک شدن با پسته یا بادام تزیین کنید.

۵. شله‌زرد (سرد شده)

خوراکی که معمولاً با مراسم مذهبی و روزهای سرد شناخته می‌شود، اما در تابستان نیز به‌صورت سرد سرو شود.

مواد اصلی: برنج، زعفران، شکر، گلاب، خلال بادام

نتیجه: خوراکی نرم، خوش‌عطر و طلایی

تزیین پس از خنک شدن: دارچین و پسته

نکته مشترک: سه عنصر طلایی

در بیشتر این خوراکی‌های شیرین ایرانی، سه ماده بارها تکرار می‌شوند:

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این سه عنصر، همراه با مغزهایی مانند پسته و بادام، بخش مهمی از هویت خوراک‌های شیرین سنتی ایران را شکل داده‌اند؛ خوراک‌هایی که در روزهای گرم، هم کام را شیرین می‌کنند و هم با عطر و خنکی خود، گرمای تابستان را کمی قابل‌تحمل‌تر می‌سازند.

منبع همشهری آنلاین

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