پیری مغز تدریجی نیست !
روند پیری مغز به تدریج اتفاق نمیافتد، بلکه در حدود میانسالی به شدت تسریع میشود، بنابراین برای پیشگیری از این روند باید در دهههای ۴۰ و ۵۰ زندگیتان اقدام کنید.
شبکههای عصبی مغز در حدود ۴۴ سالگی شروع به بیثبات شدن میکنند و این بیثباتی حدود ۶۷ سالگی به اوج خود میرسد و سپس تا اواخر عمر روندی پایدار پیدا میکند. این بیثباتی به این معنی است که مناطق مختلف مغز به طور مؤثر با هم ارتباط برقرار نمیکنند که یک عامل کلیدی در زوال شناختی است.
علت این اختلال مقاومت نورونها یا سلولهای مغزی به هورمون انسولین است، یعنی سلولهای مغز در استفاده از گلوکز یا قند خون، منبع اصلی سوخت خود، کارایی کمتری پیدا میکنند.
مغز یک اندام پرانرژی است که تا ۲۰ درصد از انرژی بدن شما را مصرف میکند. وقتی نورونها نمیتوانند سوخت کافی از گلوکز یا قند خون دریافت کنند، چیزی را تجربه میکنند که دانشمندان آن را استرس متابولیک مینامند. در این هنگام است که سوختهای جایگزین، مانند کتونها، وارد عمل میشوند. کتونها میتوانند از مقاومت به انسولین عبور کنند و به طور مؤثر انرژی مورد نیاز نورونها را برای هماهنگ ماندن و عملکرد بهینه فراهم کنند.
اما زمانبندی مهم است. به نظر میرسد کتونها بین سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی، زمانی که سیستمهای انرژی مغز شروع به بیثیات شدن میکنند، بیشترین فایده را دارند. هنگامی که نورونها بیش از حد آسیب ببینند، مداخلات سبک زندگی به اندازه گذشته مفید نیستند.
چه کار باید کرد؟
برای بهرهمندی از مزایای سلامت متابولیک بهتر، نیازی نیست مستقیماً به سراغ رژیم غذایی کتوژنیک بروید. این تغییرات ساده و پایدار میتوانند به مغز شما کمک کنند تا برای دهههای آینده انعطافپذیر و کارآمد بماند:
- با تمرکز بر وعدههای غذایی غنی از پروتئین، فیبر و چربیهای سالم، قند خون را متعادل کنید تا از افزایش و کاهش ناگهانی گلوکز جلوگیری شود.
- به طور منظم ورزش کنید، به خصوص تمرینات قدرتی، تمرینات هوازی و تمرینهای تناوبی تنشی (HIIT) گاه به گاه، که هم حساسیت به انسولین را بهبود میبخشند و هم کارایی میتوکندری را افزایش میدهند.
-با روشهایی مانند روزهداری متناوب یا وعدههای غذایی کم کربوهیدرات گاهبهگاه، انعطافپذیری متابولیک پیدا کنید - این روشها به بدن شما کمک میکنند تا به طور طبیعی با استفاده از کتونها سازگار شود.
-خواب باکیفیت را در اولویت قرار دهید، زیرا حتی یک شب کمبود خواب میتواند مقاومت به انسولین را افزایش دهد.
-استرس مزمن را مدیریت کنید، که کورتیزول را افزایش میدهد و میتواند متابولیسم قند را به مرور زمان مختل کند.