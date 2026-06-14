برنامه تمرینی یک قهرمان ۴۹ ساله؛
صبحانه جان سینا؛ ساده اما سرشار از پروتئین
ستاره کشتی کج و هالیوود میگوید راز شروع روزش در یک نان تازه و دو تخممرغ آبپز نهفته است.
وقتی نام جان سینا را میشنویم، معمولاً به عضلات قدرتمند، فیلمهای اکشن و سالها درخشش او در دنیای کشتی کج فکر میکنیم. اما این روزها موضوع دیگری توجه طرفدارانش را جلب کرده است؛ صبحانه مورد علاقه مردی که سالها نماد قدرت بدنی بود.
صبحانهای ساده اما سرشار از پروتئین
سینا در گفتوگویی تازه فاش کرده که صبحانه محبوبش ترکیبی بسیار ساده دارد: یک برش نان باکیفیت خمیرترش یا باگت تازه به همراه دو عدد تخممرغ آبپز نیمپز.
او این وعده را با یک فنجان قهوه «فلت وایت» کامل میکند و میگوید آنقدر از این ترکیب لذت میبرد که گاهی صرف صبحانهاش تا ۹۰ دقیقه طول میکشد.
خداحافظی با قهرمانی، نه با ورزش
سینا که در سال ۲۰۲۵ از مسابقات حرفهای WWE بازنشسته شد، میگوید نگاهش به ورزش تغییر کرده است. او دیگر به دنبال رکوردهای سنگین نیست و بیشتر روی سلامتی بلندمدت تمرکز دارد.
به گفته او، هدفش این است که در دهههای هشتم و نهم زندگی نیز بتواند تمرینات قدرتی انجام دهد و بدنی فعال داشته باشد.
برنامه تمرینی یک قهرمان ۴۹ ساله
برنامه امروزی جان سینا شامل تمرینات هوازی، تمرینات قدرتی هدفمند و بخش مهمی از حرکات کششی و موبیلیتی است.
او میگوید بعد از هر جلسه تمرینی، بین ۴۰ تا ۴۵ دقیقه را به افزایش انعطافپذیری و بهبود دامنه حرکتی اختصاص میدهد؛ رویکردی که بسیاری از ورزشکاران حرفهای پس از سالها فشار جسمانی به آن روی میآورند.
ساندویچ محبوب جان سینا چیست؟
اگر فکر میکنید انتخاب غذایی او همیشه پیچیده و خاص است، اشتباه میکنید. ساندویچ مورد علاقه سینا یک ساندویچ ایتالیایی ساده شامل بوقلمون، ژامبون کمچرب، پنیر سوئیسی، سبزیجات فراوان، گوجهفرنگی، خیارشور و کمی خردل تند است.
ترکیبی که هم پروتئین بالایی دارد و هم مقدار مناسبی فیبر و سبزیجات را تأمین میکند.
راز واقعی تناسب اندام
شاید مهمترین نکته صحبتهای جان سینا نه نوع صبحانه و نه برنامه تمرینیاش باشد؛ بلکه نگرش او به سلامت است. او معتقد است موفقیت در تناسب اندام تنها به عضلات بزرگتر وابسته نیست، بلکه به توانایی گوش دادن به بدن، حفظ انعطافپذیری و مراقبت از سلامت جسم و ذهن بستگی دارد.
و شاید به همین دلیل باشد که صبحانه یک قهرمان جهانی، برخلاف تصور بسیاری از افراد، چیزی جز نان تازه و دو تخممرغ ساده نیست.