معجزه ۱۰ خوراکی برای روزهایی که تمرکز ندارید
کاهش تمرکز، فراموشیهای مکرر و احساس خستگی ذهنی از نشانههای رایج «مهمغزی» هستند؛ مشکلی که بسیاری از افراد درگیر آن میشوند. حالا یک متخصص تغذیه با معرفی ۱۰ خوراکی مفید، راهکارهایی ساده و در دسترس برای حمایت از سلامت مغز و بهبود عملکرد ذهنی ارائه کرده است.
تقریباً همه ما گاهی احساس کردهایم که ذهنمان بهخوبی کار نمیکند؛ تمرکز کاهش مییابد، افکار مبهم میشوند و انجام کارهای ساده به تلاش بیشتری نیاز دارد. این وضعیت که معمولاً با عنوان «مهمغزی» (Brain Fog) شناخته میشود، یک تشخیص پزشکی رسمی نیست، اما میتواند با فراموشی، خستگی ذهنی، دشواری در تمرکز و کندی پردازش اطلاعات همراه باشد.
«امی براونستین»، متخصص تغذیه، میگوید اگرچه هیچ ماده غذایی معجزهآسایی برای رفع فوری مهمغزی وجود ندارد، اما انتخاب غذاهای مناسب میتواند از سلامت مغز حمایت کرده و به شفافیت ذهنی کمک کند.
صبحانه؛ جو دوسر، توتها و دانههای مغذی
در روزهایی که احساس مهمغزی دارد، براونستین صبح خود را با یک کاسه جو دوسر آغاز میکند که روی آن انواع توت، دانه چیا و گردو اضافه شده است.
کربوهیدراتها منبع اصلی انرژی مغز هستند و غلات کامل مانند جو دوسر علاوه بر تأمین انرژی، سرشار از فیبر نیز هستند. تحقیقات نشان میدهد فیبر میتواند از طریق بهبود سلامت روده و کاهش التهاب، به عملکرد بهتر مغز کمک کند.
توتها نیز حاوی فلاونوئیدها هستند؛ ترکیبات گیاهی آنتیاکسیدانی که ممکن است از سلولهای مغزی محافظت کرده و حافظه و عملکرد شناختی را بهبود دهند.
گردو و دانه چیا نیز منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا ۳ هستند که نقش مهمی در سلامت مغز و کاهش التهاب دارند.
ناهار؛ ساندویچ نخود با سبزیجات رنگارنگ
برای ناهار، این متخصص تغذیه معمولاً ساندویچ سالاد نخود را انتخاب میکند؛ غذایی که با نان سبوسدار، نخود، اسفناج، خیار، هویج، زیتون و سبزیهای معطر تهیه میشود.
نخود منبع خوبی از پروتئین و فیبر گیاهی است و نان کامل نیز کربوهیدراتهای پیچیدهای را فراهم میکند که انرژی پایدارتری برای مغز ایجاد میکنند.
سبزیجات رنگی سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و آنتیاکسیدانها هستند که میتوانند از مغز در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کنند.
اسفناج نیز به دلیل دارا بودن ویتامین K با عملکرد بهتر حافظه، سرعت پردازش اطلاعات و تواناییهای شناختی مرتبط دانسته شده است.
میانوعده عصر؛ گردو و آب بلوبری وحشی
به گفته براونستین، مهمغزی اغلب در ساعات بعدازظهر و پس از ساعتها کار پشت کامپیوتر تشدید میشود.
او در این زمان یک مشت گردو را همراه با آب بلوبری وحشی مصرف میکند. بلوبری سرشار از آنتوسیانینهاست؛ ترکیباتی که به رنگ آبی تیره این میوهها کمک میکنند و در برخی مطالعات با بهبود عملکرد ذهنی و کاهش افت تمرکز پس از ناهار مرتبط بودهاند.
در روزهایی که هوس خوراکیهای شور دارد، از کراکرهای سبوسدار، چیپس کِیل یا تنقلات قارچی استفاده میکند و برای طعم شیرین به سراغ پستههای روکششکلاتی یا آلو خشک میرود.
شام؛ سالمون، کِیل و کینوا
یکی از وعدههای مورد علاقه این متخصص تغذیه برای مقابله با مهمغزی، ماهی سالمون همراه با کِیل تفتدادهشده، قارچ و کینوا است.
سالمون یکی از غنیترین منابع اسیدهای چرب امگا ۳ بهویژه DHA و EPA محسوب میشود. این چربیها در حفظ سلامت سلولهای مغزی، انتقال پیامهای عصبی و کاهش التهاب نقش دارند.
سبزیهای برگدار مانند کِیل نیز بهطور مداوم در مطالعات با عملکرد شناختی بهتر و کاهش افت حافظه مرتبط بودهاند.
قارچها نیز حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی از جمله «ارگوتیونئین» هستند که ممکن است به بهبود عملکرد شناختی و خلقوخو کمک کنند.
کینوا نیز با تأمین کربوهیدراتهای پیچیده و پروتئین گیاهی، انرژی پایداری در اختیار بدن قرار میدهد.
فقط غذا کافی نیست
کارشناسان تأکید میکنند که تغذیه تنها بخشی از راهحل مهمغزی است. عوامل دیگری نیز نقش مهمی در عملکرد ذهن دارند:
خواب کافی: خواب کمتر از ۷ تا ۹ ساعت در شب میتواند باعث کاهش تمرکز و هوشیاری شود.
فعالیت بدنی: ورزشهای هوازی و تمرینات مقاومتی با بهبود حافظه، تمرکز و سرعت پردازش اطلاعات ارتباط دارند.
بررسی مشکلات زمینهای: اگر مهمغزی بهطور مداوم تکرار میشود، بهتر است با پزشک مشورت شود، زیرا ممکن است نشانه یک مشکل پزشکی باشد.
مصرف متعادل کافئین: قهوه میتواند هوشیاری و تمرکز را افزایش دهد، اما مصرف آن در ساعات پایانی روز ممکن است کیفیت خواب را کاهش دهد.
متخصصان میگویند هیچ غذای معجزهآسایی برای رفع فوری مهمغزی وجود ندارد، اما پیروی از یک الگوی غذایی سالم شامل غلات کامل، میوهها، سبزیجات، مغزها و ماهیهای چرب میتواند در بلندمدت از سلامت مغز حمایت کرده و به بهبود تمرکز و شفافیت ذهنی کمک کند.