دکتر اکرم رحمانی پور با تأکید بر اینکه سیستم شنوایی انسان برای مواجهه با سطوح بالای صدا به‌صورت مداوم طراحی نشده است، اظهار کرد: استفاده طولانی‌مدت از هندزفری به‌ویژه با صدای بلند، فراتر از یک عادت ساده است و به‌طور مستقیم سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش را در معرض خطر تخریب دائمی قرار می‌دهد.

این متخصص گوش و حلق و بینی با اشاره به مکانیسم آسیب‌زایی این دستگاه‌ها افزود: هندزفری‌ها به‌ویژه مدل‌های داخل‌گوشی، صدا را به‌طور مستقیم به پرده گوش هدایت می‌کنند. تداوم این فرآیند باعث ایجاد خستگی صوتی و به‌مرور زمان، افت شنوایی حسی-عصبی می‌شود که متأسفانه در بسیاری از موارد غیرقابل‌برگشت است همچنین استفاده مداوم از هندزفری باعث فشرده شدن جرم گوش خواهد شد که در طولانی مدت افزایش عفونت‌های کانال گوش خارجی و ایجاد آلرژی و حساسیت در پی خواهد داشت.

وی علائم اولیه‌ای که کاربران باید نسبت به آن‌ها حساس باشند را احساس وزوز در گوش پس از برداشتن هندزفری، سنگینی گوش و نیاز به افزایش مداوم صدای دستگاه برای شنیدن واضح محتوا دانست.

رحمانی افزود: قانون ۶۰/۶۰ را رعایت کنید؛ صدا را بیش از ۶۰ درصد حداکثر حجم دستگاه تنظیم نکنید و بیش از ۶۰ دقیقه مداوم از هندزفری استفاده نکنید. پس از آن، حتماً به گوش‌های خود استراحت دهید.

به گفته وی، در صورت امکان از هدفون‌هایی که روی گوش قرار می‌گیرند به‌جای مدل‌های داخل‌گوشی استفاده کنید چراکه فشار صوتی کمتری به‌طور مستقیم به مجرای گوش وارد می‌کنند.

این متخصص گوش، حلق و بینی توصیه کرد که هرگز در محیط‌های شلوغ و پر سروصدا (مانند خیابان یا مترو) صدای هندزفری را برای غلبه بر صدای محیط بالا نبرید و در صورت بروز هرگونه وزوز گوش و یا کاهش ناگهانی شنوایی، تعلل نکنید و به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید.

منبع ايسنا

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