عجیبترین کیف لوکس جهان روی دست سازندگانش ماند+ عکس
این محصول که از پوست دایناسور ساخته شده بهعنوان یکی از خاصترین کالاهای لوکس معرفی شده بود، با وجود تبلیغات گسترده و قیمتگذاری بالا، در نهایت کمتر از انتظار مورد توجه قرار گرفت و فروش نرفت.
در حراجی پاریس، یک کیف لوکس و کاملاً متفاوت که با استفاده از فناوری بازسازی بافت منسوب به پوست «تیرانوسوروس رکس» ساخته شده بود، نتوانست خریدار پیدا کند.
آیا حاضرید برای یک کیف ساختهشده از پوست دایناسور، نیم میلیون دلار بپردازید؟
ظاهراً حتی ثروتمندان هم برای چنین خریدی مردد هستند.
نخستین کیف جهان که با استفاده از فناوری بازسازی پوست «تیرانوسوروس رکس» ساخته شده بود، در حراجی پاریس نتوانست خریدار پیدا کند؛ آن هم در حالی که برگزارکنندگان انتظار داشتند قیمت این محصول از ۵۰۰ هزار دلار فراتر برود.
این کیف که بهعنوان یک اثر کاملاً منحصربهفرد معرفی شده بود، از مادهای ساخته شده که با استفاده از ردپای کلاژن استخراجشده از فسیل یک تیرکس و فناوری کشت سلولی در آزمایشگاه تولید شده است. سازندگان پروژه ادعا میکنند این ماده برخلاف چرم وگان که اغلب پایه پلاستیکی دارد، یک بافت زیستی واقعی محسوب میشود.
با وجود تبلیغات گسترده و سر و صدای فراوان پیرامون این محصول عجیب، بالاترین پیشنهاد ثبتشده در حراج تنها حدود ۱۵۰ هزار دلار بود؛ رقمی بسیار کمتر از ارزشگذاری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورویی آن.
شکست این حراج نشان داد که ترکیب دایناسورها، زیستفناوری پیشرفته و مد لوکس، دستکم فعلاً آنقدرها که سازندگان تصور میکردند برای خریداران جذاب نیست.
به نظر میرسد رؤیای حمل یک کیف «ساختهشده از پوست تیرکس» هنوز نتوانسته جیب ثروتمندان را باز کند.