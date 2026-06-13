سحر قریشی مجری فصل جدید «عشق ابدی» شد!

سحر قریشی، بازیگر پرحاشیه سینمای ایران، به‌عنوان مجری فصل جدید «عشق ابدی» معرفی شده و قرار است جایگزین پرستو صالحی در این رئالیتی‌شوی پرمخاطب شود. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که اجرای پرستو صالحی در فصل‌های گذشته با واکنش‌ها و حواشی فراوانی همراه بود و حالا حضور قریشی می‌تواند فصل تازه‌ای از جنجال‌ها را برای این برنامه رقم بزند.