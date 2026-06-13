خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سحر قریشی مجری فصل جدید «عشق ابدی» شد!

سحر قریشی مجری فصل جدید «عشق ابدی» شد!
کد خبر : 1798251
لینک کوتاه کپی شد.

سحر قریشی، بازیگر پرحاشیه سینمای ایران، به‌عنوان مجری فصل جدید «عشق ابدی» معرفی شده و قرار است جایگزین پرستو صالحی در این رئالیتی‌شوی پرمخاطب شود.

سحر قریشی، بازیگر پرحاشیه سینمای ایران، به‌عنوان مجری فصل جدید «عشق ابدی» معرفی شده و قرار است جایگزین پرستو صالحی در این رئالیتی‌شوی پرمخاطب شود. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که اجرای پرستو صالحی در فصل‌های گذشته با واکنش‌ها و حواشی فراوانی همراه بود و حالا حضور قریشی می‌تواند فصل تازه‌ای از جنجال‌ها را برای این برنامه رقم بزند.

سحر قریشی مجری فصل جدید «عشق ابدی» شد!

منبع برترین ها
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی