سحر قریشی مجری فصل جدید «عشق ابدی» شد!
سحر قریشی، بازیگر پرحاشیه سینمای ایران، بهعنوان مجری فصل جدید «عشق ابدی» معرفی شده و قرار است جایگزین پرستو صالحی در این رئالیتیشوی پرمخاطب شود.
سحر قریشی، بازیگر پرحاشیه سینمای ایران، بهعنوان مجری فصل جدید «عشق ابدی» معرفی شده و قرار است جایگزین پرستو صالحی در این رئالیتیشوی پرمخاطب شود. این تغییر در حالی رخ میدهد که اجرای پرستو صالحی در فصلهای گذشته با واکنشها و حواشی فراوانی همراه بود و حالا حضور قریشی میتواند فصل تازهای از جنجالها را برای این برنامه رقم بزند.