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هواپیمای ارتش سقوط کرد + فیلم

هواپیمای ارتش سقوط کرد + فیلم
کد خبر : 1798249
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یک فروند هواپیمای ارتش هند زمانی که قصد فرود داشت، سقوط کرد. تلفاتی از این حادثه هنوز گزارش نشده است.

هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف ای‌ان-۳۲» نیروی هوایی هند، حین فرود در ایالت آسام این کشور سقوط کرد.

طبق برخی گزارش‌ها، این هواپیمای ساخت روسیه در حدود ۱۰۰ کیلومتری مرز مورد مناقشه هند با چین، هنگام تلاش برای فرود در پایگاه هوایی جورهات ایالت آسام، سقوط کرد.

افسر ارشد وزارت دفاع هند سرهنگ دوم ام. راوات، سقوط این هواپیمای ترابری نظامی را تأیید کرد و گفت: «تلفات (این حادثه) در حال بررسی است.»

منبع مهر
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