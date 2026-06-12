آیا میتوانیم قنوت نماز رو به فارسی ادا کنیم؟
بر اساس فتوای آیتالله شبیری زنجانی، دعا در قنوت نماز میتواند به زبان عربی یا فارسی خوانده شود و خواندن آن به فارسی موجب بطلان نماز نمیشود.
حجتالاسلام والمسلمین جواهری، نماینده آیتالله شبیری زنجانی، به پرسشی درباره «حکم خواندن دعای قنوت به فارسی و عربی» پاسخ داد.
پرسش: آیا میتونیم قنوت نماز رو به فارسی ادا کنیم؟
پاسخ: حجتالاسلام والمسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیتالله شبیری زنجانی:
در نماز، شخص در حال قنوت میتواند دعا را به زبان عربی بخواند و همچنین میتواند به زبان فارسی نیز بخواند. اگرچه احتیاط مستحب آن است که دعا به فارسی خوانده نشود، اما اگر شخص آن را به فارسی بخواند، خللی به نماز او وارد نمیشود.
در صورتی که شخص هم معنای عربی دعا را بفهمد و هم معنای فارسی آن را، بهتر آن است که مطابق این احتیاط عمل نماید و دعا را به زبان عربی بخواند.