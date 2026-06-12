در وصف فضایل سوره صافات و خواندن آن در اوقات مختلف، روایات بسیار است که هر کدام آثار و برکات خاص خود را به همراه دارد اما بااین‌حال خواندن این سوره در روز جمعه به شکل ویژه‌تری توصیه شده و برکاتش به‌قدری زیاد است که حتی گاهی از ان به‌عنوان یک سرّ الهی یاد می‌شود.

بنابر روایت عقیق، آیت‌الله فاطمی‌نیا استاد اخلاق و عرفان می‌گوید: «سوره صافات سوره عجیبی است و به‌عنوان برادر دینی‌تان توصیه می‌کنم به خواندن آن به‌خصوص در روزهای جمعه. پدر بنده ولی خدا بود و با اینکه اصلاً سخت‌گیر نبود و نمی‌پرسید که فلان مستحب را خواندی یا فلان کار را کردی، اما خواندن سوره صافات در روز جمعه را بر من واجب کرده بود و می‌گفت حتماً آن را بخوان؛ خیلی عجیب است و یک سرّی است که وقتی خودت بخوانی، می‌فهمی!»

سی و هفتمین سوره قرآن است با ۱۸۲ آیه؛ شاید فقط یک ربع ساعت زمان ببرد و شاید هم کمتر اما برکاتش بی‌نهایت است و حتی در برخی روایات، برخی از آیاتش برای مقاصدی خاص توصیه می‌شود اما درکل خواندن این سوره در روزهای جمعه، یک تیر است و صد نشان. طوری که رسول خدا (ص) فرموده‌اند: «هر کسی سوره یس و صافات را در روز جمعه بخواند و بعد از آن دعا کند خداوند خواسته او را مستجاب می‌کند.» (الدرالمنثور، ج۵، ص ۲۷۰)

ایشان همچنین می‌فرمایند: «هر کس سوره صافات را غروب جمعه بخواند، خداوند به تعداد همه جنیان و شیاطین به او ده حسنه عنایت می‌کند و شیطان‌ها را از او دور می‌کند و از شرک مبرّی شده و دو فرشته حافظ او، در روز قیامت به سود او شهادت می‌دهند که به پیامبران الهی ایمان دارد.» (مجمع‌البیان، ج۸، ص۲۹۳)

در وصف برکات خواندن سوره صافات در روز جمعه، از امام صادق (ع) نیز احادیثی وجود دارد. مثلاً ایشان در حدیثی فرموده‌اند: «هر کس سوره صافات را در روز جمعه بخواند، همیشه در حفظ و امان الهی خواهد بود و آفات و بلاها در زندگی دنیایی از او دفع می‌شوند و روزی فراوان از جانب پروردگار به او عطا می‌شود؛ از سوی حاکمان ستمگر و شیطان به مال و فرزندان و بدن او آسیبی نخواهد رسید و اگر در همان روز یا در شب جمعه از دنیا برود خداوند او را شهید به شمار می‌آورد و در روز قیامت در شمار شهدا قرار می‌گیرد و در بهشت هم درجه با شهیدان خواهد بود.»