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خالکوبی معنادار بیرانوند؛ یادش نرفته از کجا به کجا رسیده!

خالکوبی معنادار بیرانوند؛ یادش نرفته از کجا به کجا رسیده!
کد خبر : 1797742
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بیرانوند، سنگربان ایران در جام‌جهانی است.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی ایران در «فتوشوت»های گرفته شده برای فیفا یک حرکت معنادار انجام داد.

او با اشاره به خالکوبی روی دستش نشان داد هنوز هم یاد گذشته ها هست و فراموش نکرده از کجا به کجا رسیده است.

بیرانوند عکسی از خودش در کنار برج آزادی را خالکوبی کرده.همان عکس معروفی که خودش بارها درباره اش گفته:«به تهران آمدم و جایی نداشتم.اولین کارم این بود، عکس با برج میدان آزادی.»

خالکوبی معنادار بیرانوند؛ یادش نرفته از کجا به کجا رسیده!

منبع خبرانلاین
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