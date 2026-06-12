خالکوبی معنادار بیرانوند؛ یادش نرفته از کجا به کجا رسیده!

او با اشاره به خالکوبی روی دستش نشان داد هنوز هم یاد گذشته ها هست و فراموش نکرده از کجا به کجا رسیده است.

بیرانوند عکسی از خودش در کنار برج آزادی را خالکوبی کرده.همان عکس معروفی که خودش بارها درباره اش گفته:«به تهران آمدم و جایی نداشتم.اولین کارم این بود، عکس با برج میدان آزادی.»