قطار رؤیای صحرا که به‌عنوان نخستین پروژه ریلی فوق‌لوکس در کل خاورمیانه و به‌ویژه عربستان سعودی شناخته می‌شود، خود را برای افتتاحیه فصل نخست در دسامبر ۲۰۲۶ آماده می‌کند.

این قطار با همکاری مشترک شرکت ایتالیایی آرسناله و راه‌آهن عربستان و با حمایت وزارت فرهنگ این کشور طراحی شده است. طراحی باشکوه این قطار توسط «آلین عسگر دامن»، معمار و طراح داخلی سرشناس، صورت گرفته است. این قطار مجموعاً شامل ۱۴ واگن و ۳۳ کابین لوکس است که ظرفیت پذیرایی از ۶۶ مسافر را دارد.

مسافران این قطار می‌توانند سفرهایی ۲۴ ساعته تا سه‌روزه را در مسیرهایی منتخب تجربه کنند که هنر، تاریخ و فرهنگ غنی عربستان را به نمایش می‌گذارد. فراتر از طراحی خیره‌کننده‌ای که عناصر سنتی عربستان را با ظرافت کلاسیک ایتالیایی ترکیب کرده، مسافران باید انتظار امکانات رفاهی درجه‌یک و خدماتی بی‌نقص را داشته باشند.

رستوران‌های متعدد با منوهایی که توسط سرآشپزهای محلی و بین‌المللی تهیه شده، اجراهای زنده و خدمات ۲۴ ساعته شامل دسترسی به پیشخدمت‌های اختصاصی، ازجمله ویژگی‌های برجسته این سفر رؤیایی است.

مسافران در حال حاضر می‌توانند یکی از پنج برنامه سفر مختلف را انتخاب کنند که نام‌های جذابی همچون «سراب تابستانی» و «ادیسه عربی» دارند. طولانی‌ترین برنامه سفر، یک تور سه‌روزه است که از ریاض آغاز شده و با عبور از شهرهایی نظیر «الجوف» و «جبه»، دوباره به ریاض بازمی‌گردد؛ اما برای تجربه این سفر جادویی، باید هزینه‌ای گزاف پرداخت کرد.

قیمت اقامت در هر کابین که ظرفیت دو مهمان را دارد، دست‌کم ۳۰ هزار ریال سعودی (کمی کمتر از ۸ هزار دلار) برای هر شب است.

این کابین‌ها در دو مدل تخت‌خواب دونفره یا دو تخت‌خواب جداگانه ارائه می‌شوند و قابلیت اتصال به یکدیگر را ندارند. البته امکان رزرو اختصاصی یک واگن کامل برای خانواده‌ها یا گروه‌های دوستانه وجود دارد که شامل دسترسی به یک سوئیت مستر و دو کابین لوکس دیگر خواهد بود.

با توجه به اینکه زبان‌های انگلیسی و عربی زبان‌های رسمی این قطار هستند، مهمانان از سراسر جهان می‌توانند برای قرارگیری در لیست اولویت‌ها، مبلغی معادل ۶۷۲ دلار (۲,۵۰۰ ریال سعودی) را به‌عنوان ودیعه قابل‌استرداد پرداخت کنند تا در صف تجربه این سفر که بی‌شک در لیست آرزوی هر گردشگری جای می‌گیرد، قرار بگیرند.