۷ راهکار برای جلوگیری از دعوای زوجها در روزهای جام جهانی
با آغاز رویدادهای بزرگی مانند جام جهانی فوتبال، بسیاری از خانوادهها و زوجها با تغییر موقتی در برنامههای روزمره خود مواجه میشوند که گاهیاوقات تفاوت سلیقهها موجب تعارض بین زوجها میشود. اما چه باید کرد؟
جام جهانی فوتبال یکی از پرمخاطبترین رویدادهای ورزشی است که هر چهار سال یکبار، میلیونها نفر را ساعتها به تماشای تلویزیون و رسانههای مختلف مشغول میکند. اما تفاوت علایق اعضای خانوادهها، بهویژه زوجها، ممکن است زمینهساز سوءتفاهم و تنشهای کوچکی در روابطشان شود. اما با مدیریت صحیح میتوان این تفاوتها را به فرصتی برای رشد رابطه تبدیل کرد. بنابراین با بهکارگیری راهکارهای زیر میتوان جلوی اختلافها در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال را گرفت:
۱. توافق قبلی
بهتر است زوجها پیش از آغاز مسابقات درباره زمان پخش بازیها و برنامههای خود با یکدیگر گفتوگو کنند و زمانهای مشترک و اختصاصی را مشخص سازند. این توافق قبلی میتواند از بروز سوءتفاهم و تعارض جلوگیری کند.
۲. پذیرش تفاوت سلیقهها
زوجها باید بپذیرند که به صرف ازدواج، لازم نیست تمام علایقشان مشابه باشد. تفاوت سلیقه به معنای ناسازگاری در رابطه نیست، بلکه بخشی طبیعی از فردیت هر انسان است. پذیرش این موضوع میتواند به افزایش احترام متقابل، کاهش تعارضها و سازگاری بیشتر در روابط کمک کند.
۳. حفظ علایق فردی
اگر یکی از زوجین علاقهای به تماشای فوتبال ندارد، او میتواند به کارهای مورد علاقه خود، مثل مطالعه کتاب، تمرین مهارتهای جدید، انجام فعالیتهای هنری یا حتی کارهای عقبافتاده خود مشغول شود.
۴. حفظ ارتباط عاطفی روزانه
حفظ گفتگوی کوتاه روزانه، صرف چای یا وعده غذایی روز در کنار هم و اختصاص زمانی مشخص برای ارتباط دو نفره میتواند ارتباط خوب زن و شوهر را حفظ کند.
۵. توجه به اصل استقلال و صمیمیت
روابط سالم ترکیبی از نزدیکی عاطفی و استقلال فردی است و هر فرد باید علاوهبر رابطه، هویت و علایق شخصی خود را حفظ کند.
۶. مدیریت توقعات
جام جهانی رویدادی موقتی است. انعطافپذیری و مدیریت توقعات در این دوره، نهتنها میتواند از بروز بسیاری از تنشها جلوگیری کند، بلکه عشق و علاقه به یکدیگر را هم افزایش میدهد.
۷. مشارکت اختیاری در برخی مسابقات
زوجها میتوانند برخی از مسابقات مهم را در کنار یکدیگر تماشا کنند. افراد معمولاً از صحبت کردن درباره علایق و سرگرمیهای خود لذت میبرند؛ بنابراین این فرصت مناسبی است تا فردی که علاقه کمتری به فوتبال دارد، با قوانین بازی، اهمیت مسابقات و دلایل علاقه همسر خود به یک تیم یا بازیکن خاص آشنا شود. این تعامل میتواند به درک متقابل بیشتر و تقویت صمیمیت در رابطه کمک کند.
با توجه به راهکارهای فوق میتوان تفاوت در علایق را به فرصتی برای رشد روابط خوب تبدیل کرد. زوجهایی که با احترام و انعطافپذیری با این تفاوتها برخورد میکنند، رضایت بیشتری از زندگی مشترک خود خواهند داشت.