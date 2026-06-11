لامبورگینی در حرکتی نوآورانه با خانه عطر ایتالیایی زرژوف (Xerjoff) همکاری کرده تا رایحه‌هایی اختصاصی تولید کند. برخلاف تصور، این عطرها قرار نیست بوی بنزین سوخته یا اگزوزهای داغ تیتانیومی را تداعی کنند بلکه طوری طراحی شده‌اند که رایحه‌ای دلپذیر و جذاب داشته باشند تا خاطره‌ای ماندگار برای اطرافیان بسازند. این مجموعه شامل سه عطر با نام‌های آوانگاردیا، فیِرتزا و پِرسِوِرانتزا است.

آوانگاردیا که در بطری آبی و مشکی عرضه می‌شود، رایحه‌ای چوبی و میوه‌ای دارد. فیِرتزا در بطری نارنجی و مشکی قرار گرفته و شخصیتی شرقی و تازه دارد که ترکیب اصلی آن حول محور فلفل صورتی، فلفل سیچوان، شمعدانی، گل فرنگی، جیر و کهربا شکل گرفته است. درنهایت، پرسِوِرانتزا با بطری سبز و مشکی، رایحه‌ای چوبی و ادویه‌ای دارد.

تمام این عطرها در جعبه‌های بسیار باکیفیتی عرضه می‌شوند که شامل تکه‌ای کوچک از چرم رنگی اصل است؛ چرمی که مستقیماً از دپارتمان تودوزی و تریم داخلی کارخانه لامبورگینی تهیه شده است. سرجیو مومو، مؤسس و مدیر خلاقیت زرژوف درباره این همکاری می‌گوید که زرژوف و لامبورگینی با وجود تعلق به دنیاهای متفاوت، هر دو جوهره «ساخت ایتالیا» را تجسم می‌بخشند.

به گفته او، اشتراک در ارزش‌ها و بلندپروازی برای رسیدن به کمال، دقیقاً همان چیزی است که در این عطرها به آن دست یافته‌اند.

بهای این عطرهای خاص اما بسیار قابل‌توجه است؛ ارزان‌ترین عضو این مجموعه، عطر ِرسِوِرانتزا با قیمت ۵۵۸ دلار است. پس‌ازآن، عطر فیِرتزا با قیمت ۵۸۶ دلار قرار دارد و درنهایت، آوانگاردیا با قیمت ۶۲۷ دلار، گران‌ترین عطر این مجموعه محسوب می‌شود. اگرچه پرداخت چنین مبالغی برای یک شیشه عطر عددی بسیار سنگین محسوب می‌شود اما برای مالکان ابرخودروهای لامبورگینی، احتمالاً این هزینه تنها شبیه خرج‌ کردن پول خرد خواهد بود.

منبع پدال

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