بیشتر ما روز خود را با یک فنجان چای، قهوه یا آبمیوه شروع می کنیم، بدون آنکه بدانیم همین اولین جرعه صبحگاهی، چه سرنوشتی را برای اندام های حیاتی بدنمان رقم می زند. کلیه ها با وجود جثه کوچکشان، مانند یک تصفیه خانه شبانه روزی، بار سنگین دفع سموم، تنظیم مایعات و کنترل فشار خون را به دوش می کشند.

انتخاب شما در اولین ساعات بامداد، یا می تواند مثل یک اکسیر به کمک این فیلترهای حیاتی بیاید و یا بار کاری آن ها را دوبرابر کند! در این مطلب، علم به ما پاسخ می دهد که بهترین و بدترین نوشیدنی های صبحگاهی برای سلامت کلیه ها چیست و چگونه یک عادت ساده می تواند از بیماری های جبران ناپذیر کلیوی پیشگیری کند.

بهترین نوشیدنی صبحگاهی برای کلیه ها چیست؟

شاید تعجب آور نباشد که آب به عنوان بهترین نوشیدنی صبحگاهی برای کلیه های شما شناخته می شود.

نوشیدن آب در صبح و در طول روز به هیدراته ماندن (تامین آب کافی) بدن کمک می کند، که این امر برای سلامت و عملکرد صحیح کلیه های شما ضروری است.

تامین آب بدن، یکی از ارکان اصلی سلامت کلیه است. نوشیدن آب فراوان در صبح، جریان ادرار را افزایش می دهد. تحقیقات نشان می دهد که افزایش جریان ادرار، خطر ابتلا به عفونت های کلیوی و سنگ کلیه را کاهش می دهد، چرا که مجاری ادراری با تناوب بیشتری شستشو داده می شوند.

آب به کلیه های شما کمک می کند تا مواد زائد را از بدن فیلتر کنند. کلیه های شما مانند یک سیستم فیلتراسیون عمل می کنند و به طور طبیعی مواد زائد، اوره، باکتری ها و سایر سموم را از بدن پاکسازی می نمایند. هیدراتاسیون مناسب با تصفیه بهتر کلیه و کاهش خطر ابتلا به عفونت های مجاری ادراری همراه است.

کم آبی مزمن بدن ممکن است منجر به بیماری یا آسیب کلیوی شود. تحقیقات نشان می دهد که کم آبی شدید می تواند باعث آسیب حاد کلیه شود که یک وضعیت برگشت پذیر است. با این حال، مطالعات همچنین نشان می دهند که کم آبی مزمن و طولانی مدت ممکن است خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی را افزایش دهد که غیرقابل برگشت است.

هیدراتاسیون از عملکرد رگ های خونی پشتیبانی می کند. رگ های خونی، مواد زائد و سموم را برای فیلتر شدن و دفع، به سمت کلیه ها هدایت می کنند. کم آبی بدن به دلیل عواملی مانند انقباض رگ ها و افزایش غلظت خون، با کاهش عملکرد رگ های خونی مرتبط دانسته شده است.

آب همچنین یک انتخاب عالی برای هیدراته شدن در صبح است، زیرا معمولا در دسترس و ارزان (و اغلب رایگان) است. اگرچه نوشیدنی های دیگر نیز ممکن است از سلامت کلیه حمایت کنند، اما برای حفظ سلامت پایه ای کلیه ها، نیازی به خرید مکمل ها یا نوشیدنی های گران قیمت تبلیغاتی ندارید.

سایر نوشیدنی های مفید برای کلیه

به طور کلی، بهترین نوشیدنی ها برای کلیه های شما آن هایی هستند که از منابع طبیعی تهیه شده و حاوی مواد افزودنی کم یا فاقد آن باشند.

چای سبز: چای سبز حاوی آنتی اکسیدان های مختلفی از جمله کاتچین است که اثرات مفیدی بر سلامت انسان دارند. مطالعات نشان می دهند که مصرف چای سبز به هیدراته شدن بدن کمک می کند و تاثیر منفی بر عملکرد کلیه ندارد.

قهوه تلخ: قهوه تلخ علیرغم اثرات ادرارآوری که دارد، به تامین آب بدن کمک کرده و دارای خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. یک مطالعه نشان داده است که نوشیدن قهوه تلخ با کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی مرتبط است.

شیر گاو: تحقیقات نشان می دهد که شیر گاو ممکن است از سلامت کلیه حمایت کند؛ یک مطالعه نشان داد مصرف بیشتر شیر پرچرب با خطر کمتر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی همراه است. با این حال، افرادی که ابتلا به بیماری مزمن کلیوی در آن ها تشخیص داده شده است، باید مصرف شیر گاو و شیر جو دوسر را به دلیل محتوای فسفر و پتاسیم آن ها محدود کنند.

آب های طعم دار طبیعی: هنگام انتخاب آب طعم دار، به دنبال برندهایی باشید که از طعم دهنده های طبیعی استفاده می کنند و شکر یا سدیم (نمک) افزوده ندارند. البته بهترین کار این است که خودتان با برش های میوه ایی، آب طعم دار در منزل آماده کنید.

نوشیدنی هایی که برای سلامت بهتر کلیه باید محدود شوند

ترکیبات موجود در برخی نوشیدنی ها ممکن است خطر آسیب یا بیماری کلیوی را افزایش دهند؛ به خصوص اگر بیش از حد مصرف شوند.

نوشابه: مصرف بیشتر نوشابه های شیرین شده با شکر معمولی، با افزایش شیوع بیماری مزمن کلیوی مرتبط دانسته شده است. نوشابه های تیره رنگ به دلیل محتوای فسفر بالای خود می توانند به طور ویژه ای مضر باشند.

نوشیدنی های انرژی زا: در موارد نادر، مصرف بیش از حد این نوشیدنی ها می تواند منجر به آسیب کلیوی شود. اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است، اما چندین مطالعه حیوانی نشان می دهند که مصرف طولانی مدت نوشیدنی های انرژی زا ممکن است منجر به کاهش عملکرد کلیه شود.

الکل: مصرف الکل خطر آسیب یا بیماری کلیوی را افزایش می دهد. بر اساس یک مطالعه، افرادی که الکل می نوشند، در مقایسه با افراد غیرسیگاری/غیرالکلی، کاهش عملکرد کلیه را تجربه می کنند.

سایر نوشیدنی های شیرین شده با شکر: نوشیدنی های ورزشی، آبمیوه های صنعتی شیرین و سایر نوشیدنی های حاوی شکر افزوده می توانند به سلامت کلیه آسیب برسانند. تصور می شود مصرف بالای نوشیدنی های شیرین شده با شکر، خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی را افزایش می دهد.

اگر به بیماری کلیوی مبتلا هستید، به احتمال زیاد باید مصرف این نوشیدنی ها و موارد مشابه دیگر را محدود کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه غذایی مناسب، حتما با یک پزشک یا متخصص مراقبت های بهداشتی مشورت کنید.

نکات کلیدی

کلیه ها فیلتر طبیعی بدن شما هستند: کلیه های شما به عنوان سیستم فیلتراسیون طبیعی بدن عمل می کنند؛ آن ها با تولید ادرار، سموم را از بدن دفع کرده و تعادل مایعات را حفظ می نمایند.

آب، بهترین انتخاب صبحگاهی است: به دلیل خواص بی نظیر آب در هیدراته کردن (آبرسانی) بدن، این مایع حیاتی بهترین گزینه برای شروع صبح و حفظ سلامت کلیه هاست.

انتخاب هوشمندانه مایعات اهمیت دارد: اگرچه برخی نوشیدنی های دیگر نیز می توانند به تامین آب بدن و سلامت کلیه کمک کنند، اما برای حفظ سلامت این اندام ها، باید مصرف برخی از نوشیدنی های خاص را به شدت محدود کرد.

منبع عصر ایران

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