اگرچه در بازارهای جهانی به خصوص آمریکا هنوز هم می‌توان چند مدل خودروی دنده دستی مقرون‌به‌صرفه را به‌صورت صفرکیلومتر خرید، اما خودروهای مجهز به گیربکس دستی همچنان سهم بسیار کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند. اگر با چنین خودرویی رانندگی می‌کنید باید بدانید که حرکت با دنده دو در گیربکس دستی ایده بسیار بدی است، عمدتاً به این دلیل که باعث سایش اضافی کلاچ خودرو می‌شود. به همین دلیل رانندگان باید در اکثر موقعیت‌ها از دنده یک برای حرکت استفاده کنند.

اما یک موقعیت خاص وجود دارد که در آن حرکت با دنده دو به دلایل متعدد انتخاب درستی است، همان‌طور که یکی از مهندسان صنعت خودرو توضیح داده است. این وضعیت زمانی است که در سراشیبی قصد حرکت دارید، جایی که خودرو هنگام آزاد کردن ترمز دستی به طور طبیعی سرعت گرفته و پایین می‌رود. هنگامی که خودرو به پایین تپه شروع به حرکت کرد، می‌توانید درحالی‌که خودرو در حال حرکت است دنده دو را انتخاب کنید. حرکتِ خودرو در سراشیبی به رسیدن به سرعتی کمک می‌کند که معمولاً درهرصورت به دنده دو تعویض می‌کردید، بنابراین سایش اضافی روی سطوح اصطکاک کلاچ رخ نمی‌دهد.

مجموعه دیگری از شرایط رانندگی وجود دارد که ممکن است وسوسه شوید با دنده دو حرکت کنید و آن حرکت روی سطوح لغزنده مانند برف یا یخ است؛ اما باید دانست این کار باعث سایش اضافی کلاچ شده و نباید آن را انجام داد.

اما چرا گیربکس دستی در بازارهایی همچون آمریکا به گزینه‌ای کمیاب تبدیل شده است؟ مطمئناً خودروهای دنده دستی وجود دارند که رقبای اتوماتیک خود را پشت سر می‌گذارند، اما دلیل واقعی ناپدید شدن گیربکس‌های دستی از بسیاری از خودروها این است که گیربکس‌های اتوماتیک مصرف سوخت بهتری ارائه می‌دهند. این موضوع تا حدی مدیون نسبت دنده‌های اضافی گیربکس‌های اتوماتیک است که برخی از آن‌ها می‌توانند هشت، نه یا حتی ده سرعت داشته باشند.

گزینه دیگر، گیربکس متغیر پیوسته CVT است که دنده‌های ثابت سنتی ندارد و با تنظیم دائمی برای نگه داشتن موتور در کارآمدترین محدوده دور بر دقیقه، به بازده سوخت بالایی دست می‌یابد. خودروسازان بهترین مصرف سوخت ممکن را برای خودروهای خود می‌خواهند، بنابراین برای دستیابی به آن به گیربکس‌های اتوماتیک روی آورده‌اند. با این وجود، گیربکس‌های دستی هنوز در اروپا محبوب هستند.

دلایل خوب دیگری نیز برای رانندگی با گیربکس دستی وجود دارد، حتی اگر طبق داده‌ها، گیربکس‌های دستی فقط ۰.۷ درصد از کل خودروهای نو فروخته شده آمریکا در سال گذشته را تشکیل داده باند. رانندگی با گیربکس دستی تجربه‌ای عملی‌تر است و شما را بسیار عمیق‌تر در عمل رانندگی درگیر می‌کند. شما کنترل مستقیمی بر این دارید که خودرو در کدام دنده قرار گیرد و در آن دنده چقدر شتاب بگیرید. همچنین دقیقاً تصمیم می‌گیرید چه زمانی به دنده پایین‌تر و چه زمانی به دنده بالاتر تعویض کنید، کاری که گیربکس اتوماتیک بدون دخالت شما انجام می‌دهد. این یک تجربه بسیار درگیرکننده‌تر است.

با این حال، رانندگی با گیربکس دستی قطعاً برای همه مناسب نیست. افراد تازه‌کار و کسانی که به راحتی تحت تأثیر مکانیک رانندگی قرار می‌گیرند، بهتر است ابتدا قوانین راه را با خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک یاد بگیرند. سپس اگر تمایل داشتند، می‌توانند با دنده دستی رانندگی کنند.

منبع پدال

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