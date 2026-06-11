میزان مصرف کافی توصیه شده پتاسیم برای مردان بالغ ۳۴۰۰ میلی‌گرم در روز و برای زنان بالغ ۲۶۰۰ میلی‌گرم است.

یک علت شایع کمبود دریافت پتاسیم نخوردن کافی میوه‌ها و سبزی‌ها و به ویژه حبوبات است. از طرف دیگر رواج مصرف غذاهای آماده فوق‌فراوری‌شده که معمولا پتاسیم کم و سدیم بالایی دارند، نیز در این مورد نقش دارد.

موثرترین استراتژی برای افزایش پتاسیم خوردن غذاهای کامل و کم فرآوری شده، به ویژه میوه‌ها، سبزیجات و حبوبات است.

عادت به مصرف حبوبات را در خود ایجاد کنید. لوبیا، نخود فرنگی و عدس غذاهای سرشار از پتاسیم هستند و همچنین مقدار خوبی پروتئین و فیبر را تأمین می‌کنند.

از سیب‌زمینی و سیب‌زمینی شیرین هر دو منبع پتاسیم هستند و مقدار قابل توجهی از این ماده معدنی (و همچنین مقداری فیبر) در پوست یا درست زیر آن قرار دارند

از میوه‌ها به هر شکلی، از جمله کمی آبمیوه و میوه خشک، لذت ببرید. هر دو منبع خوبی از پتاسیم هستند و می‌توانند به شما در رسیدن به هدف روزانه پتاسیم کمک کنند.

سبزیجات برگ‌دار تیره بیشتری مصرف کنید. برگ چغندر، چغندر سوئیسی و اسفناج همگی در بین منابع برتر پتاسیم در هر وعده قرار دارند.

مصرف لبنیات و ماهی خود را افزایش دهید. بسیاری از آنها سرشار از پتاسیم هستند.

منبع همشهری آنلاین

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