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اگر این خوراکی‌ها را نمی‌خورید، دچار کمبود پتاسیم می‌شوید

اگر این خوراکی‌ها را نمی‌خورید، دچار کمبود پتاسیم می‌شوید
کد خبر : 1797300
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کمبود دریافت پتاسیم ممکن است با افزایش خطر ابتلا به برخی از بیماری‌های مزمن شایع ارتباط داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از افراد ممکن است در معرض کمبود این ماده مغذی باشند.

میزان مصرف کافی توصیه شده پتاسیم برای مردان بالغ ۳۴۰۰ میلی‌گرم در روز و برای زنان بالغ ۲۶۰۰ میلی‌گرم است.

یک علت شایع کمبود دریافت پتاسیم نخوردن کافی میوه‌ها و سبزی‌ها و به ویژه حبوبات است. از طرف دیگر رواج مصرف غذاهای آماده فوق‌فراوری‌شده که معمولا پتاسیم کم و سدیم بالایی دارند، نیز در این مورد نقش دارد.

موثرترین استراتژی برای افزایش پتاسیم خوردن غذاهای کامل و کم فرآوری شده، به ویژه میوه‌ها، سبزیجات و حبوبات است.

    عادت به مصرف حبوبات را در خود ایجاد کنید. لوبیا، نخود فرنگی و عدس غذاهای سرشار از پتاسیم هستند و همچنین مقدار خوبی پروتئین و فیبر را تأمین می‌کنند.

    از سیب‌زمینی و سیب‌زمینی شیرین هر دو منبع پتاسیم هستند و مقدار قابل توجهی از این ماده معدنی (و همچنین مقداری فیبر) در پوست یا درست زیر آن قرار دارند

    از میوه‌ها به هر شکلی، از جمله کمی آبمیوه و میوه خشک، لذت ببرید. هر دو منبع خوبی از پتاسیم هستند و می‌توانند به شما در رسیدن به هدف روزانه پتاسیم کمک کنند.

    سبزیجات برگ‌دار تیره بیشتری مصرف کنید. برگ چغندر، چغندر سوئیسی و اسفناج همگی در بین منابع برتر پتاسیم در هر وعده قرار دارند.

    مصرف لبنیات و ماهی خود را افزایش دهید. بسیاری از آنها سرشار از پتاسیم هستند.

منبع همشهری آنلاین
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