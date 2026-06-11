نتایج یک مطالعه جدید در آمریکا: ۵ دقیقه دعا، درد بیماران را کمتر کرد
یک بررسی جدید نشان میدهد که فقط پنج دقیقه دعاکردن در حق بیماران در حضورشان میتواند به کاهش درد و اضطراب آنها کمک کند.
پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند در آمریکا ۱۸۰ بیمار مراقبتهای اولیه را که درد یا اضطراب قابلتوجه داشتند، مورد بررسی قرار دادند.
این بیماران به دو گروه تقسیم شدند، نیمی از آنها در هنگام ویزیت پزشکی ۵ دقیقه دعای شفاعتی حضوری بوسیله یک درمانگر آموزشدیده دریافت کردند و نیمی دیگر به موسیقی ملایم گوش دادند.
دعای شفاعتی عمل دعا کردن به نیابت از دیگران است و در این بررسی شامل دست گذاشتن روی دستها نیز میشد.
گروه بیمارانی که برای آنها دعا میشد، بلافاصله پس از جلسه و در پیگیری دو هفتهای خود، کاهش درد قابل توجهی را گزارش کردند.
آنها همچنین بلافاصله پس از جلسه کاهش اضطراب بیشتری را نشان دادند و این مزیت تا شش هفته بعد نیز قابل توجه بود.
پژوهشگران هیچ عارضه جانبی گزارش نکردند و تقریباً همه شرکتکنندگان گفتند که در ویزیتهای پزشکی آینده پذیرای دعا خواهند بود.
این پژوهشگران میگویند این یافتهها نشان میدهد که دعای کوتاه و حضوری میتواند مکملی ایمن و کمهزینه برای مراقبتهای استاندارد پزشکی باشد، اگرچه برای درک بهتر اثرات آن به مطالعات بیشتری نیاز است.