تصور کنید در حال استراحت روی مبل هستید، اما بدنتان سیگنال‌هایی دریافت می‌کند که گویی در حال دویدن روی تردمیل است! این رویای دیرینه با کشف یک مولکول جدید به واقعیت پیوسته است؛ قرصی که با فعال‌کردن مکانیزمی متفاوت از داروهای نسل قبل، چربی‌سوزی خالص را بدون دست‌کاری اشتها آغاز می‌کند.‌

به گزارش مجله Science Daily برای سال‌ها داروهای کاهش وزن مانند اوزمپیک با تمام محبوبیتشان، یک سایه تاریک به همراه داشتند؛ آن‌ها با تحت تأثیر قرار دادن مرکز پاداش و اشتها در مغز کار می‌کردند که اغلب باعث تغییرات خلق‌وخو، بی‌حوصلگی و افسردگی در بیماران می‌شد. ازسوی‌دیگر، ریزش شدید عضلات و بازگشت سریع وزن پس از قطع دارو، به کابوس کاربران تبدیل شده بود.

اما حالا دانشمندان به یک فرمول انقلابی دست یافته‌اند. این قرص جدید با رویکردی کاملاً متفاوت، بدون اینکه به سیستم عصبی و مغز فرمان بدهد، به طور مستقیم به سراغ بافت‌های چربی می‌رود.

شلیک به بافت چربی بدون دخالت مغز

‌داروهای نسل قبل سیستم اعصاب مرکزی را نشانه می‌رفتند، اما این قرص جدید با فعال‌کردن یک کلید شیمیایی خاص در بافت چربی قهوه‌ای، بدن را وادار می‌کند تا کالری‌های اضافی را به شکل گرما آزاد کند. در واقع، این دارو به بدن القا می‌کند که در حال انجام یک فعالیت ورزشی سنگین است، درحالی‌که فرد در حالت استراحت قرار دارد. این یعنی چربی‌سوزی خالص بدون اینکه نیازی به تحمل گرسنگی‌های طولانی‌مدت و فشارهای عصبی باشد.

برگ برنده نسل جدید داروها

‌یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کاهش وزن سریع با داروهای فعلی، این است که بدن به همان اندازه‌ای که چربی می‌سوزاند، عضلات را نیز نابود می‌کند. آزمایش‌های اولیه این مولکول جدید نشان داده که میزان ریزش عضلانی در مصرف‌کنندگان نزدیک به صفر بوده است. این موضوع ازاین‌جهت اهمیت دارد که حفظ عضلات، مانع از بازگشت دوباره وزن پس از قطع دارو می‌شود؛ اتفاقی که تقریباً همه کاربران اوزمپیک بعد از پایان دوره درمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند و حالا با این فناوری جدید حل شده است.

یک درمان کاملاً ایمن

‌این دستاورد تازه علمی نشان می‌دهد که آینده مدیریت وزن و درمان دیابت، دیگر در مسیر سرکوب‌کردن اشتها یا خسته کردن مغز نمی‌گذرد. با ورود این کلیدهای شیمیایی هوشمند به دنیای پزشکی، می‌توان امیدوار بود که درمان چاقی مفرط به روشی کاملاً ایمن، پایدار و بدون بازگشت تبدیل شود؛ فرآیندی که در آن سلامت عضلات حفظ شده و بدن بدون آسیب‌دیدن، به یک تعادل زیستی ایده‌آل دست پیدا می‌کند.‌

منبع همشهری آنلاین

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