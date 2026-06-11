مربای هویج را خودتان درست کنید؛ هم سالم است هم اقتصادی
دل کندن از مرباهای شیرین و خوشرنگ در یک صبح دلانگیز، کار سختی است، اما وقتی پای سلامتی و صرفهجویی در میان باشد، گزینه خانگی همیشه اولویت دارد! مربای هویج، علاوه بر طعم دلنشین و رنگ نارنجیِ چشمنوازش، مملو از ویتامین A است که برای سلامت چشمها، پوست و تقویت سیستم ایمنی حیاتی است.
با درست کردن این مربای اقتصادی در خانه، هم از فواید بینظیر هویج بهرهمند میشوید و هم هزینههایتان را به شکل محسوسی کاهش میدهید. بیایید با هم این مربای ساده و خوشمزه را درست کنیم!
مواد لازم
هویج: ۵۰۰ گرم (حدود ۳-۴ عدد متوسط)
شکر: ۴۰۰ گرم (میتوانید بسته به ذائقه کمتر یا بیشتر کنید)
آب: ۱ پیمانه
آبلیمو ترش تازه: ۲ قاشق غذاخوری
خلال پسته یا بادام (اختیاری) : برای تزیین
وانیل یا گلاب (اختیاری) : ۱.۲ قاشق چایخوری برای عطر بهتر
مراحل تهیه
هویجها را پوست بگیرید و خوب بشویید. سپس آنها را با رنده درشت یا چیپسساز به شکل خلالی یا رنده شده آماده کنید. هرچه خلالیها نازکتر باشند، مربا سریعتر قوام میآید.
هویجهای رنده شده را به همراه ۱ پیمانه آب در قابلمهای بریزید و روی حرارت متوسط قرار دهید. اجازه دهید هویجها حدود ۱۰-۱۵ دقیقه بپزند تا کمی نرم شوند.
شکر را به قابلمه اضافه کنید و هم بزنید تا شکر در آب حل شود. حرارت را کمی زیاد کنید تا مخلوط به جوش آید.
پس از جوش آمدن، حرارت را ملایم کنید و اجازه دهید مربا به آرامی بجوشد و غلیظ شود. این مرحله معمولاً بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه طول میکشد. در طول پخت، کف روی مربا را با قاشق جمع کنید تا مربا شفافتر شود.
وقتی مربا به غلظت دلخواه رسید (با چک کردن غلظت با ریختن کمی از آن در نعلبکی سرد)، آبلیمو ترش تازه را اضافه کنید. اگر مایل بودید، وانیل یا گلاب را نیز در این مرحله بریزید و هم بزنید.
حدود ۵ دقیقه دیگر اجازه دهید مربا بجوشد، سپس آن را از روی حرارت بردارید. پس از خنک شدن نسبی، مربا را در شیشههای تمیز و استریل شده بریزید. در صورت تمایل، کمی خلال پسته یا بادام را روی مربا بپاشید. نوش جان!
نکات کلیدی
میزان شکر را میتوانید بر اساس ذائقه خود تنظیم کنید.
برای داشتن مربایی با رنگ روشنتر، از هویجهای تازه و آبدار استفاده کنید.
غلیظ شدن مربا را با چکاندن یک قطره از آن در نعلبکی سرد امتحان کنید؛ اگر قطره شکل خود را حفظ کرد، مربا آماده است.