برای ۱۰۰ نفر نذری چقدر مواد لازم است؟ | دستور ۱۰ غذای محبوب محرم؛ از قورمه و قیمه تا شله زرد و حلیم

با نزدیک شدن به ماه محرم، بسیاری از هیئت‌ها، مساجد و خانواده‌ها خود را برای برگزاری مراسم عزاداری و طبخ غذای نذری آماده می‌کنند. پخت غذا برای جمعیت‌های بالا، علاوه بر مهارت آشپزی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در تهیه مواد اولیه و رعایت نکات بهداشتی و اجرایی است.

اگرچه هر غذایی می‌تواند به عنوان نذری تهیه شود، اما برخی غذاها در ایام محرم محبوبیت بیشتری دارند. قیمه، قورمه‌سبزی، زرشک‌پلو با مرغ، عدس‌پلو، باقالی‌پلو، لوبیاپلو، حلیم، آش رشته و شله‌زرد از جمله رایج‌ترین نذری‌های این ایام هستند.

نکات مهم در تهیه غذای نذری

* مواد اولیه را متناسب با تعداد نفرات از قبل تهیه کنید.

* از مواد غذایی تازه و باکیفیت استفاده کنید.

* رعایت بهداشت فردی و محیط پخت‌وپز را در اولویت قرار دهید.

* برای جلوگیری از هدررفت مواد غذایی، مقادیر مصرف را دقیق محاسبه کنید.

* پخت غذاهای حجیم را با کمک نیروهای باتجربه و به‌صورت گروهی انجام دهید.

مواد اولیه ۱۰ غذای پرطرفدار نذری برای ۱۰۰ نفر

۱. قیمه نذری

* گوشت: ۸ کیلوگرم

* پیاز: ۸ کیلوگرم

* سیب‌زمینی: ۸ کیلوگرم

* لپه: ۳.۵ کیلوگرم

* رب گوجه‌فرنگی: ۱.۳ کیلوگرم

* لیموعمانی: ۶۰۰ گرم

طرز تهیه :

پیاز را تفت دهید، گوشت را اضافه کرده و پس از تغییر رنگ، رب گوجه‌فرنگی را بیفزایید. لپه پخته و لیموعمانی را اضافه کنید و اجازه دهید خورش جا بیفتد. در پایان با سیب‌زمینی خلالی سرخ‌شده سرو کنید.

۲. قورمه‌سبزی نذری

* گوشت خورشتی: ۸ کیلوگرم

* پیاز: ۸ کیلوگرم

* لوبیا قرمز یا چیتی: ۲ کیلوگرم

* سبزی قورمه: ۱۰ کیلوگرم

* لیموعمانی: ۱ کیلوگرم

طرز تهیه :

پیاز و گوشت را تفت دهید، لوبیا و سبزی سرخ‌شده را اضافه کنید. پس از پخت کامل گوشت، لیموعمانی را بیفزایید و اجازه دهید خورش کاملاً جا بیفتد.

۳. زرشک‌پلو با مرغ

برای پلو:

* برنج: ۱۵ کیلوگرم

* زرشک: ۲ کیلوگرم

* شکر: ۵۰۰ گرم

برای مرغ:

* مرغ: ۳۵ کیلوگرم

* رب گوجه‌فرنگی: ۱.۸ کیلوگرم

* پیاز: ۱ کیلوگرم

* هویج: ۲ کیلوگرم

طرز تهیه :

مرغ را با پیاز، رب و ادویه بپزید. برنج را آبکش کرده و دم بگذارید. زرشک را با کمی شکر تفت داده و هنگام سرو روی برنج بریزید.

۴. عدس‌پلو

* برنج: ۱۲ کیلوگرم

* عدس: ۸ کیلوگرم

* پیاز: ۸ کیلوگرم

* گوشت چرخ‌کرده: ۶ کیلوگرم

* کشمش: ۳ کیلوگرم

طرز تهیه :

عدس را نیم‌پز کنید. گوشت را با پیاز تفت دهید. برنج را آبکش کرده و همراه عدس دم بگذارید. در پایان با گوشت و کشمش تفت‌داده‌شده سرو کنید.

۵. باقالی‌پلو

* برنج: ۱۵ کیلوگرم

* باقالی: ۵ کیلوگرم

* شوید: ۵ پیمانه

* دارچین: به میزان لازم

طرز تهیه:

باقالی را چند دقیقه بجوشانید. برنج و باقالی را با هم آبکش کرده و به‌صورت لایه‌ای همراه شوید دم کنید.

۶. کباب کوبیده

* گوشت و چربی: ۲۵ کیلوگرم

* پیاز: ۶ کیلوگرم

* نمک: به میزان لازم

طرز تهیه :

گوشت و پیاز آب‌گرفته را با نمک مخلوط کرده و پس از استراحت در یخچال، روی سیخ بکشید و روی زغال یا گریل بپزید.

۷. حلیم نذری

* گندم پوست‌کنده: ۷.۵ کیلوگرم

* گوشت گوسفندی: ۷.۵ کیلوگرم

* روغن: ۳ کیلوگرم

طرز تهیه:

گندم را از شب قبل خیس کنید. گندم و گوشت را جداگانه بپزید، سپس با هم مخلوط کرده و چند ساعت مداوم هم بزنید تا حلیم کشدار شود.

۸. لوبیاپلو

* برنج: ۱۵ کیلوگرم

* لوبیا سبز: ۱۱ کیلوگرم

* گوشت: ۱۰ کیلوگرم

* پیاز: ۷ کیلوگرم

طرز تهیه:

گوشت، پیاز، لوبیا سبز و رب را تفت داده و بپزید. مواد را به‌صورت لایه‌ای با برنج آبکش‌شده در قابلمه ریخته و دم کنید.

۹. آش رشته

* نخود: ۱.۵ کیلوگرم

* عدس: ۳ کیلوگرم

* لوبیا قرمز: ۱.۵ کیلوگرم

* لوبیا چیتی: ۱.۵ کیلوگرم

* سبزی آش: ۱۵ کیلوگرم

* رشته آشی: ۸ کیلوگرم

طرز تهیه :

حبوبات را بپزید، سبزی آش را اضافه کنید و در مراحل پایانی رشته را بیفزایید. آش را با پیازداغ، نعناع‌داغ و کشک سرو کنید.

۱۰. شله‌زرد

* برنج: ۳ کیلوگرم

* شکر: ۵ کیلوگرم

* زعفران: ۱.۵ مثقال

* گلاب: ۳.۵ پیمانه

* خلال بادام: ۳.۵ پیمانه

طرز تهیه:

برنج را با آب بپزید تا کاملاً نرم شود. سپس شکر، زعفران، گلاب و خلال بادام را اضافه کرده و اجازه دهید شله‌زرد به غلظت مناسب برسد.

ماه محرم فرصتی برای ترویج فرهنگ همدلی، مشارکت و خدمت به مردم است. در کنار برگزاری مراسم عزاداری و توزیع نذری، توجه به پیام‌های عاشورا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به نیازمندان می‌تواند جلوه‌ای عمیق‌تر از این سنت ارزشمند باشد.

منبع همشهری آنلاین

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