قاتل خاموش روزهای داغ تابستان را بشناسید

با افزایش دمای هوا و وقوع موج‌های گرمایی در بسیاری از نقاط جهان، گرمازدگی به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی تبدیل شده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که استرس گرمایی از اصلی‌ترین علل مرگ‌ومیر ناشی از شرایط جوی بوده و سالانه صدها هزار نفر در جهان تحت تأثیر گرمای شدید قرار می‌گیرند

گرمازدگی چیست؟

گرمازدگی (Heat Stroke) شدیدترین شکل بیماری‌های ناشی از گرماست و زمانی رخ می‌دهد که بدن دیگر قادر به تنظیم دمای داخلی خود نباشد. در این وضعیت، دمای مرکزی بدن می‌تواند به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد و در صورت عدم درمان فوری، آسیب مغزی، نارسایی اندام‌ها و حتی مرگ رخ دهد.

علائم هشداردهنده

شناخت علائم اولیه می‌تواند جان فرد را نجات دهد. مهم‌ترین نشانه‌های گرمازدگی عبارت‌اند از:

افزایش شدید دمای بدن

سردرگمی و اختلال هوشیاری

سرگیجه و ضعف شدید

تهوع و استفراغ

پوست داغ و خشک یا تعریق بسیار زیاد

اختلال در تکلم

تشنج یا بیهوشی در موارد شدید

طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC)، هرگونه تغییر سطح هوشیاری در فردی که در معرض گرمای شدید قرار گرفته، یک وضعیت اورژانسی محسوب می‌شود.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

گرچه هر فردی ممکن است دچار گرمازدگی شود، اما برخی گروه‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند:

سالمندان

کودکان

ورزشکاران

کارگران فضای باز

افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و دیابت

افرادی که دسترسی کافی به سیستم‌های سرمایشی ندارند

سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که سالمندان، افراد دارای بیماری‌های مزمن و ورزشکاران از مهم‌ترین گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند.

گرمازدگی و ورزش

برای ورزشکاران و مربیان، گرمازدگی یکی از خطرناک‌ترین فوریت‌های ورزشی است. فعالیت بدنی شدید در محیط گرم و مرطوب باعث افزایش تولید حرارت در بدن می‌شود و اگر دفع گرما به‌درستی انجام نشود، دمای مرکزی بدن به سرعت بالا می‌رود. رطوبت بالا نیز با کاهش تبخیر عرق، خطر گرمازدگی را چند برابر می‌کند.

اقدامات فوری هنگام گرمازدگی

در صورت مشاهده علائم گرمازدگی باید بلافاصله:

با اورژانس تماس گرفته شود.

فرد به مکان خنک و سایه منتقل شود.

لباس‌های اضافی خارج شوند.

از کمپرس سرد یا آب خنک برای کاهش دمای بدن استفاده شود.

در صورت هوشیار بودن، مایعات خنک به‌صورت جرعه‌جرعه مصرف شود.

CDC تأکید می‌کند که خنک‌سازی سریع بدن تا زمان رسیدن نیروهای امدادی، مهم‌ترین اقدام نجات‌بخش است.

راه‌های پیشگیری

خوشبختانه بیشتر موارد گرمازدگی قابل پیشگیری هستند:

نوشیدن منظم آب قبل، حین و پس از فعالیت

پرهیز از ورزش در ساعات اوج گرما (معمولاً ۱۱ صبح تا ۵ عصر)

استفاده از لباس‌های روشن و سبک

استراحت منظم در سایه یا محیط خنک

توجه به شاخص گرما و رطوبت هوا

سازگاری تدریجی بدن با محیط‌های گرم

سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند افراد در روزهای بسیار گرم چند ساعت از روز را در محیط‌های خنک سپری کنند و از فعالیت‌های سنگین در ساعات اوج گرما اجتناب نمایند.

جمع‌بندی

آگاهی از علائم، رعایت اصول پیشگیری و اقدام سریع هنگام بروز نشانه‌ها، مهم‌ترین عوامل در کاهش عوارض و مرگ‌ومیر ناشی از گرمای شدید هستند. با توجه به افزایش موج‌های گرمایی در سال‌های اخیر، آموزش و آمادگی در برابر گرمازدگی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

منبع: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Heat-Related Illnesses, ۲۰۲۶

منبع همشهری آنلاین

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