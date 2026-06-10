راز شام محبوب مریل استریپ؛ ریزوتویی که از یک مرغ ساده متولد میشود
وقتی نام مریل استریپ را میشنویم، بیشتر به یاد نقشهای فراموشنشدنی او در سینما میافتیم؛ از سردبیر سختگیر دنیای مد گرفته تا خوانندهای پرشور در جزیرهای آفتابی. اما پشت صحنه زندگی این ستاره بزرگ هالیوود، یک عادت آشپزی ساده وجود دارد که شاید بسیاری را غافلگیر کند.
استریپ بارها اعتراف کرده که آشپز حرفهای نیست. او حتی با طنز میگوید که از مادرش هنر آشپزی را به ارث نبرده است. با این حال، یک دستور غذایی از آشپز افسانهای آمریکا، Julia Child، سالهاست جای ویژهای در آشپزخانه او دارد؛ مرغ بریان با ترخون.
از یک مرغ، چندین وعده غذا
راز این روش در صرفهجویی و استفاده کامل از مواد غذایی نهفته است. استریپ در ابتدای هفته یک مرغ کامل را همراه با ترخون تازه، پیاز و هویج در فر میپزد. پس از سرو اولین وعده، گوشت مرغ را جدا کرده و استخوانها را دور نمیریزد.
او از لاشه مرغ برای تهیه آب مرغی غلیظ و خوشعطر استفاده میکند؛ مادهای که خودش آن را «گنج آشپزخانه» مینامد. این آب مرغ پایه بسیاری از غذاهای هفته اوست؛ از سوپ گرفته تا سالاد مرغ و البته ریزوتوی مشهورش.
ریزوتوی ستاره هالیوود
ریزوتوی محبوب مریل استریپ ترکیبی از طعمهای ساده اما عمیق است. قارچهای جنگلی، پروشوتو، برنج آربوریو، پنیر پارمزان و سبزیهای معطر مانند رزماری و آویشن، در کنار آب مرغ خانگی، غذایی خلق میکنند که هم لوکس به نظر میرسد و هم بسیار خانگی است.
نکته مهم در تهیه ریزوتو، افزودن تدریجی آب مرغ و همزدن مداوم برنج است. این فرآیند باعث میشود برنج بافتی کرمی پیدا کند؛ همان ویژگی که ریزوتوی اصیل ایتالیایی را متمایز میکند.
ریزوتوی قارچ به سبک مریل استریپ
مواد لازم (۴ نفر) :
۱ پیمانه برنج آربوریو (ریزوتو)
۲۰۰ گرم قارچ ورقهای
۱ عدد پیاز کوچک خردشده
۴ تا ۵ پیمانه آب مرغ گرم
۲ قاشق غذاخوری کره
۱ قاشق غذاخوری روغن زیتون
½ پیمانه پنیر پارمزان رندهشده
۱ قاشق غذاخوری آبلیمو
نمک و فلفل سیاه
کمی آویشن یا رزماری تازه
طرز تهیه:
قارچها را با روغن زیتون تفت دهید و کنار بگذارید.
پیاز را در کره تفت دهید تا نرم شود.
برنج را اضافه کرده و ۲ دقیقه تفت دهید.
آب مرغ گرم را کمکم (هر بار یک ملاقه) اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا جذب شود.
این کار را حدود ۱۸ تا ۲۰ دقیقه ادامه دهید تا برنج نرم ولی کمی دندانگیر باشد.
قارچ، آویشن، آبلیمو و پنیر پارمزان را اضافه کنید.
نمک و فلفل را تنظیم کرده و گرم سرو کنید.
نکته: راز خوشمزگی ریزوتو، افزودن تدریجی آب مرغ و هم زدن مداوم آن است تا بافتی کرمی و لطیف پیدا کند.
چرا این غذا ارزش امتحان کردن دارد؟
در روزگاری که هدررفت مواد غذایی به یکی از دغدغههای مهم خانوادهها تبدیل شده است، روش استریپ یک درس ساده اما کاربردی به ما میدهد: از یک مرغ کامل میتوان چندین وعده غذایی سالم و خوشمزه تهیه کرد.
این شیوه نهتنها اقتصادی است، بلکه ارزش تغذیهای بالایی نیز دارد. آب مرغ خانگی سرشار از مواد معدنی و طعم طبیعی است و میتواند جایگزین مناسبی برای عصارههای آماده و پرنمک باشد.
هنر زندگی در یک قاب ساده
شاید جذابترین بخش ماجرا این باشد که یکی از بزرگترین ستارههای سینمای جهان، به جای غذاهای تجملی و پیچیده، به غذایی دل بسته که از یک مرغ بریان ساده آغاز میشود. گاهی راز یک شام بهیادماندنی نه در مواد گرانقیمت، بلکه در استفاده خلاقانه از همان چیزهایی است که از قبل در آشپزخانه داریم.
و شاید همین سادگی، طعم واقعی زندگی را میسازد.