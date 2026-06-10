راز انتخاب ضدآفتاب مناسب
با افزایش شدت تابش آفتاب در روزهای گرم سال، انتخاب یک ضدآفتاب مناسب اهمیت بیشتری پیدا میکند. اما تنوع بالای محصولات و اعداد مختلف SPF باعث شده بسیاری از افراد در خرید دچار تردید شوند. آشنایی با نوع پوست و ویژگیهای یک ضدآفتاب استاندارد میتواند انتخاب را آسانتر کند.
یکی از محصولات بهداشتی که بهخصوص در روزهای گرم سال باید از آن استفاده کرد، کرم ضدآفتاب است.
انواع مختلفی از ضدآفتاب در بازار وجود دارد: لوسیون، کرم، پماد، ژل، اسپری، بالم و... قطعا شما هنگام خرید دنبال محصول خوب میگردید اما تنوع زیاد محصول ممکن است شما را سردرگم کند. در این مطلب میخواهیم به شما کمک کنیم تا هنگام خرید ضدآفتاب بدانید باید حواستان به چه نکاتی باشد.
ابتدا نوع پوست خود را بدانید
محصولات متنوعی مختص هر نوع پوست وجود دارد و ضدآفتاب مناسب هر نوع پوست، باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
پوست خشک | دنبال ضدآفتابی باشید که مرطوبکننده داشته باشد. بهتر است از ضدآفتابهای سنگینتر مانند کرم استفاده کنید. از اسپری ضدآفتاب استفاده نکنید؛ آنها معمولا حاوی الکل هستند و ممکن است پوست را خشک تر کنند.
پوست نرمال | بیشتر فراوردهها برای این گروه قابل استفاده است و انتخاب محصول بیشتر به سلیقه فرد، قیمت و بافت ضدآفتاب بستگی دارد.
پوست چرب | از ترکیبات سبک و ژلی و آن دسته که بر پایه آب هستند، استفاده کنید. ضدآفتابهای بدون چربی، انتخاب بهتری برای شما هستند. ترکیبات موجود در این محصول منافذ پوست شما را نمیبندد و باعث ایجاد آکنه نمیشود.
پوست مختلط | توصیه میشود از ضدآفتابهای مخصوص پوست چرب استفاده کنید. بهتر است قبل از مصرف ضدآفتاب، از یک مرطوبکننده سبک برای نواحی چرب و از یک مرطوبکننده سنگین برای قسمتهای خشک صورتتان استفاده کنید.
پوست حساس | این گروه بهتر است از ضدآفتابهای فیزیکی مانند زینک اکسید و تیتانیوم دی اکسید که جذب پوست نمیشوند و آن را تحریک نمیکنند، استفاده کنند. همچنین استفاده از محصولات بدون الکل و فاقد بو به این افراد توصیه میشود.
دوست دارید ضدآفتاب شما چه بافتی داشته باشد؟
به این فکر کنید ترجیح می دهید چه نوع محصولی را روی پوست خود استفاده کنید. حسی که بعد از استفاده از محصولات مختلف به شما دست می دهد متفاوت است. البته حتما باید نوع پوست خود را نیز درنظر بگیرید. به طور مثال، افرادی که پوست خشک دارند اگر از ضدآفتاب ژلی استفاده کنند، رطوبت مورد نیاز پوستشان تامین نمیشود.
SPF ضدآفتاب چقدر باشد؟
بسیاری از افراد گمان می کنند که هرچه عدد SPF بیشتر باشد، محافظت در برابر آفتاب بیشتر است. در حالی که این تصور کاملا اشتباه است؛ SPF ۱۵، ۹۳ درصد، SPF ۳۰، ۹۷ درصد و SPF ۵۰، ۹۸ درصد در مقابل اشعه UVB خورشید محافظت ایجاد میکند. پس دو برابر شدن میزان SPF، نشان دهنده محافظت دو برابری از پوست شما نیست و اثر آن بسیار جزئی است. اگر مقدار کافی ضدآفتاب مصرف کنید، SPF ۱۵ یا ۳۰ مناسب است.
عدد SPF به تنهایی کافی نیست!
متخصصان پوست توصیه میکنند عدد SPF به ۶۰ کاهش یابد. در SPF های بالاتر ممکن است فرد به اشتباه تصور کند که محافظت کاملی در برابر آفتاب دارد و خود را بیشتر در مجاورت اشعه UV قرار دهد. در صورتی که SPF بالا، هیچ گونه محافظتی در برابر اشعه UVA ایجاد نمیکند؛ در نتیجه فرد بیشتر در معرض اشعه UVA و آسیبهای ناشی از آن قرار میگیرد.
نکات مهم دیگر در انتخاب ضدآفتاب
ضدآفتابهایی که سبکتر هستند برای مناطقی که مو دارند (مثل ریش) بهتر است.
اگر پوست شما نسبت به ضدآفتابی که قبلا استفاده میکردید حساس است، ضدآفتاب دیگری را امتحان کنید. همه ضدآفتابها از مواد یکسان تولید نشدهاند. میتوانید ابتدا مقداری از ضدآفتاب را پشت گوش خود تست کنید و چنانچه حساسیت ایجاد نشد روی پوست صورت استفاده کنید.
استیک های ضدآفتاب، بیشتر مناسب لب و بینی هستند.