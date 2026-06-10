هر تبی نشانه دندان درآوردن نوزاد نیست

دندان درآوردن یکی از بزرگ‌ترین و هیجان‌انگیزترین مراحل رشد و تکامل نوزاد است؛ اما متأسفانه این مرحله طبیعی، در میان والدین به بدنامی شهرت دارد! به طور غیرمنصفانه‌ای در فرهنگ عامه، هر مشکلی از تب‌های شدید و اسهال گرفته تا گریه‌های بی‌وقفه و سوختگی‌های شدید پوشک را به گردن دندان درآوردن می‌اندازند.

اما دندان درآوردن واقعاً چه عوارضی دارد؟ مرز بین علائم طبیعی و بیماری‌های پنهان کجاست؟ در این مقاله بر اساس صحبت‌های دکتر لیزا دیارد، پزشک متخصص کودکان و دستورالعمل‌های آکادمی طب اطفال آمریکا (AAP) و مایو کلینیک، حقیقت‌های علمی را از شایعات و خرافات جدا می‌کنیم تا بدانید دقیقاً باید منتظر چه چیزهایی باشید.

سن شروع و نقشه راهِ رویش دندان‌ها

یکی از اولین سوالات والدین این است که این فرآیند چه زمانی آغاز می‌شود؟

بیشتر نوزادان اولین دندان خود را بین ۴ تا ۷ ماهگی درمی‌آورند، اما شروع دندان درآوردن در برخی کودکان زودتر (مثلاً ۳ ماهگی) یا دیرتر (تا ۱۲ ماهگی) کاملاً طبیعی است و ژنتیک نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند.

معمولاً دندان‌های پیشین فک پایین اولین دندان‌هایی هستند که ظاهر می‌شوند و اغلب کودکان تا حدود ۳ سالگی مجموعه ۲۰ دندان شیری خود را کامل می‌کنند.

لثه نوزاد هنگام دندان درآوردن چه شکلی می‌شود؟

پیش از رویش و جوانه زدن نوک دندان، اگر داخل دهان نوزاد را نگاه کنید، ممکن است با این تغییرات ظاهری مواجه شوید:

. لثه در نقطه رویش کمی متورم، برجسته یا پهن‌تر می‌شود.

. ناحیه رویش دندان قرمزتر و ملتهب‌تر از حالت معمول به نظر می‌رسد.

. گاهی یک برجستگی سفید کوچک (نوک دندان) یا حتی یک تاول ظریف آبی‌رنگ (هماتوم رویشی) زیر لثه دیده می‌شود.

نکته پزشکی: این تغییرات بافت لثه کاملاً فیزیولوژیک و طبیعی هستند، سیر رویش دندان را نشان می‌دهند و به هیچ‌گونه درمان یا مداخله پزشکی نیاز ندارند.

علائم واقعی و تاییدشده دندان درآوردن

نشانه‌های دندان درآوردن کاملاً موضعی هستند و چند روز قبل از رویش لثه شروع می‌شوند. دکتر دیارد مهم‌ترین علائم واقعی را این‌گونه تشریح می‌کند:

آب‌ریزش شدید دهان: پیش‌بندهای اضافی را همیشه دم دست بگذارید! نوزادان در این دوره به یک کارخانه تمام‌وقت تولید بزاق تبدیل می‌شوند. علت علمی آن، تحریک عصب‌های غدد بزاقی به دلیل التهاب لثه پیش از بیرون زدن دندان است.

بیشتر جویدن، مالیدن و گاز گرفتن: نوزادان تمایل افراطی به قرار دادن هر نوع شیء در دهان خود دارند؛ از انگشتان دست و پای خودشان گرفته تا اسباب‌بازی‌ها. فشار دادن لثه‌ها روی اشیاء سفت، یک مکانیسم دفاعی است که با ایجاد فشار متقابل، خارش و درد درونی لثه را به طور موقت تسکین می‌دهد.

بی‌قراری و کج‌خلقی خفیف: کمی زودرنجی و وابستگی بیشتر به مادر در این دوره طبیعی است. این بی‌قراری خفیف معمولاً در روزهای قبل از بیرون زدن دندان به اوج خود می‌رسند و معمولاً طی سه تا چهار روز (پس از شکافتن لثه) بهبود می‌یابند.

چه علامتی معمولاً به دندان درآوردن مربوط نیست؟

بسیاری از والدین به اشتباه علائم بیماری‌های عفونی را به حساب دندان درآوردن می‌گذارند و زمان طلایی درمان کودک را از دست می‌دهند. اگر کودک شما هر یک از موارد زیر را دارد، بهتر است به دنبال علت دیگری باشید:

تب ۳۸ درجه یا بالاتر: دندان درآوردن فرآیند متفاوتی دارد و تب واقعی ایجاد نمی‌کند.

اسهال شدید یا مداوم: معمولاً ناشی از عوامل دیگری غیر از دندان درآوردن است و باید بررسی شود.

استفراغ و بی‌حالی شدید: نشانه‌های واضح بیماری سیستمیک یا مسمومیت ویروسی.

سرفه قابل توجه و آبریزش بینی شدید: نشان‌دهنده آلرژی یا عفونت‌های تنفسی (مانند سرماخوردگی).

امتناع کامل و طولانی‌مدت از خوردن و نوشیدن: کاهش اشتها شایع است، اما امتناع کامل و طولانی‌مدت نیازمند بررسی پزشکی است.

گریه‌های غیرقابل تسکین: این حالت بیشتر به نفع گوش‌درد، رفلاکس شدید یا نفخ است.

کالبدشکافی علمی باورهای غلط و شایعات

یک اصل طلایی در طب اطفال وجود دارد: «هم‌زمانی دو پدیده، به معنای این نیست که یکی علت دیگری است.» در سن ۶ تا ۱۲ ماهگی، ایمنی مادری در بدن نوزاد کم می‌شود، کودک شروع به چهار دست و پا رفتن می‌کند و اشیاء را به دهان می‌برد؛ بنابراین زیاد بیمار می‌شود. این بیماری‌ها هم‌زمان با دندان درآوردن رخ می‌دهند، اما ناشی از آن نیستند!

باور غلط: «هر کودکی هنگام دندان درآوردن درد شدیدی می‌کشد.»

واقعیت: آکادمی طب اطفال آمریکا (AAP) تأکید می‌کند که نوزادان در این دوره تفاوت چندانی با بقیه کودکان ندارند. بسیاری از نوزادان فرآیند دندان درآوردن را با ناراحتی بسیار خفیف، یا حتی بدون هیچ علامت و گریه‌ای پشت سر می‌گذارند.

باور غلط: «هرچه آب‌ریزش دهان بیشتر باشد، دندان نزدیک‌تر است.»

واقعیت: افزایش ترشح بزاق از حدود ۲ تا ۳ ماهگی نیز طبیعی است و همیشه به معنی نزدیک بودن رویش دندان نیست.

باور غلط: «دندان درآوردن باعث تب بالا می‌شود»

واقعیت: دندان درآوردن ممکن است باعث افزایش خفیف دمای بدن شود، اما معمولاً باعث تب واقعی (دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر) نمی‌شود.

دمای طبیعی بدن: حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد

تعریف پزشکی تب: دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر

دکتر دیارد توصیه می‌کند: «اگر نوزاد شما تبی معادل ۳۸ درجه یا بالاتر دارد، آن را نادیده نگیرید و به حساب دندان درآوردن نگذارید. تب معمولاً نشانه یک بیماری یا فرآیند التهابی دیگر است و نباید صرفاً به دندان درآوردن نسبت داده شود.»

باور غلط: «دندان درآوردن باعث اسهال و سوختگی شدید پوشک می‌شود.»

واقعیت: هیچ تحقیق علمی ثابت نکرده که قورت دادن بزاق اضافی باعث اسهال یا اسیدی شدن مدفوع و سوختگی پای نوزاد می‌شود. ادرارسوختگی ناشی از حساسیت به پوشک، عرق‌سوز شدن، یا واکنش به غذاهای جدید است.

باور غلط: «دندان درآوردن سیستم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند.»

واقعیت: دندان درآوردن سیستم ایمنی را ضعیف نمی‌کند. فقط چون نوزادان در این سنین بیشتر اشیا را داخل دهان می‌برند، احتمال تماس با ویروس‌ها و میکروب‌ها بیشتر می‌شود.

باور غلط: «دندان درآوردن خواب شبانه را نابود می‌کند»

واقعیت: دندان درآوردن ممکن است باعث بی‌قراری و اختلال خفیف و موقتی خواب شود، اما معمولاً عامل بی‌خوابی شدید یا طولانی‌مدت نیست.

بهترین راه‌های تسکین ناراحتی لثه (اقدامات مجاز)

اگر کودک به خاطر خارش و التهاب موضعی لثه بی‌قرار است، طبق توصیه Mayo Clinic این روش‌های فاقد دارو بهترین گزینه‌ها هستند:

۱. دندان‌گیر تمیز و خنک: از دندان‌گیرهای تمام‌سیلیکونی و سفت استفاده کنید و آن را در یخچال بگذارید تا خنک شود.

۲. ماساژ ملایم لثه: دست‌های خود را کاملاً بشویید و با نوک انگشت سبابه، لثه نوزاد را با فشار ملایم ماساژ دهید.

۳. پارچه نخی خنک: یک پارچه نخی تمیز را مرطوب کرده، در یخچال بگذارید تا سرد شود و اجازه دهید نوزاد آن را برای تسکین خارش بجود.

۴. غذاهای خنک (برای کودکان بزرگ‌تر) : اگر کودک شروع به خوردن غذای کمکی کرده، مصرف پوره‌های سرد، ماست یا تکه‌های میوه خنک (متناسب با سن کودک) می‌تواند به کاهش ناراحتی لثه کمک کند.

خطر مهم (دندان‌گیر را فریز نکنید) : از قرار دادن دندان‌گیر در فریزر خودداری کنید. سرمای بیش از حد می‌تواند به لثه آسیب بزند و باعث سوختگی ناشی از سرما شود. همچنین از دندان‌گیرهای ژله‌ای که احتمال پاره شدن و بلع مایع درونی آن‌ها وجود دارد، پرهیز کنید.

ژل‌های بی‌حس‌کننده و داروهای موضعی؛ بله یا خیر؟

بسیاری از والدین به محض بی‌قراری کودک به سراغ ژل‌های دندان درآوردن می‌روند، اما متخصصان اطفال معمولاً مصرف خودسرانه این محصولات را توصیه نمی‌کنند.

چرا ژل‌های بی‌حسی خطرناکند؟

مصرف ژل‌های بی‌حس‌کننده حاوی بنزوکائین یا لیدوکائین برای نوزادان توصیه نمی‌شود و باید فقط با نظر پزشک انجام شود. برخی ژل‌ها حاوی موادی هستند که در صورت بلعیده شدن یا مصرف بیش از حد می‌توانند برای نوزاد خطرناک باشند و باعث بی‌حس شدن گلو و اختلال در بلع یا عوارض جدی‌تر خونی گردند. همچنین قرص‌های هومیوپاتی دندان درآوردن به دلیل احتمال داشتن ترکیبات کنترل‌نشده، ایمن نیستند.

توصیه قطعی: قبل از استفاده از هر نوع ژل، قطره، داروهای موضعی یا حتی داروهای مسکن سیستمیک (مثل استامینوفن یا ایبوپروفن)، حتماً با پزشک متخصص کودکان یا داروساز مشورت کنید.

چه زمانی باید فوراً به پزشک مراجعه کرد؟

اگرچه دندان درآوردن یک مسیر طبیعی است، اما در صورت مشاهده علائم زیر، ارزیابی پزشکی ضروری است:

تب ۳۸ درجه یا بالاتر.

کاهش مصرف مایعات.

هرگونه علائم کم‌آبی بدن.

کاهش قابل توجه تعداد پوشک‌های خیس.

خواب‌آلودگی غیرطبیعی یا بی‌حالی مفرط.

بی‌آرامش بودن شدید، بی‌قراری شدید یا گریه مداوم.

هرگونه علامتی که بیش از چند روز ادامه پیدا کند و بهبود نیابد.

نکته طلایی

دندان درآوردن معمولاً با آب‌ریزش دهان، تمایل بیشتر به جویدن و کمی بی‌قراری همراه است. اما تب بالا، اسهال شدید، اختلال شدید یا طولانی‌مدت خواب، بی‌حالی یا علائم بیماری نباید صرفاً به دندان درآوردن نسبت داده شوند.

اگر علائم کودک شدید، طولانی‌مدت یا غیرعادی به نظر می‌رسند، بهترین کار مراجعه به پزشک است؛ زیرا گاهی آنچه به حساب دندان درآوردن گذاشته می‌شود، در واقع نشانه یک بیماری قابل درمان است.

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