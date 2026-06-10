درد سیاتیک یکی از شایع‌ترین مشکلات اسکلتی ـ عضلانی است که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان درگیر می‌کند. این درد که معمولاً از کمر آغاز شده و به باسن و پشت پا انتشار می‌یابد، می‌تواند راه رفتن، نشستن و حتی خواب را مختل کند. درمان رایج اغلب شامل داروهای مسکن است، اما مصرف طولانی‌مدت این داروها همواره با نگرانی‌هایی درباره عوارض جانبی همراه بوده است.

اکنون یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز منتشرشده در سال ۲۰۲۲ توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. این پژوهش با بررسی ۲۸ کارآزمایی بالینی تصادفی و بیش از ۲۷۰۰ بیمار مبتلا به سیاتیک، اثربخشی طب سوزنی را با داروهای مسکن مقایسه کرده است.

نتایجی که توجه پژوهشگران را جلب کرد

بررسی داده‌ها نشان داد بیمارانی که تحت درمان با طب سوزنی قرار گرفته بودند، نسبت به افرادی که داروهای مسکن دریافت کرده بودند، بهبود بیشتری را تجربه کردند.

همچنین شدت درد در گروه طب سوزنی به طور قابل‌توجهی کاهش یافت و آستانه تحمل درد در این بیماران افزایش پیدا کرد. به بیان ساده‌تر، بیماران نه‌تنها درد کمتری داشتند، بلکه توانایی بیشتری برای مقابله با درد نیز نشان دادند.

عوارض کمتر، بازگشت کمتر

یکی از یافته‌های مهم مطالعه این بود که میزان عوارض جانبی در گروه طب سوزنی کمتر از گروه مصرف‌کننده داروهای مسکن گزارش شد.

پژوهشگران همچنین مشاهده کردند که احتمال عود درد در بیمارانی که طب سوزنی دریافت کرده بودند، پایین‌تر بود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از مشکلات اصلی در درمان سیاتیک، بازگشت مجدد علائم پس از پایان درمان است.

طب سوزنی چگونه ممکن است عمل کند؟

مطالعات علوم اعصاب نشان می‌دهند تحریک نقاط خاص بدن از طریق سوزن‌های ظریف می‌تواند موجب آزاد شدن اندورفین‌ها، تنظیم مسیرهای انتقال درد در نخاع و مغز و کاهش التهاب عصبی شود.

برخی پژوهش‌ها حتی تغییراتی را در فعالیت مراکز پردازش درد مغز پس از جلسات طب سوزنی گزارش کرده‌اند؛ تغییری که می‌تواند توضیحی برای کاهش درد در بیماران مبتلا به سیاتیک باشد.

آیا طب سوزنی جایگزین درمان پزشکی است؟

پاسخ کوتاه خیر است.

متخصصان تأکید می‌کنند که طب سوزنی نباید جایگزین ارزیابی پزشکی شود. درد سیاتیک ممکن است ناشی از فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی یا سایر مشکلات ساختاری باشد که نیاز به بررسی تخصصی دارند.

با این حال، شواهد علمی رو به رشد نشان می‌دهد که طب سوزنی می‌تواند به‌عنوان یک درمان مکمل ارزشمند در کنار فیزیوتراپی، تمرینات اصلاحی و مراقبت‌های پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

نگاه آینده

نویسندگان این متاآنالیز معتقدند نتایج موجود امیدوارکننده است، اما برای رسیدن به نتیجه‌گیری قطعی‌تر، مطالعات بزرگ‌تر با طراحی پژوهشی دقیق‌تر همچنان مورد نیاز است.

با این حال، پیام اصلی این پژوهش روشن است: طب سوزنی دیگر صرفاً یک روش سنتی نیست؛ بلکه به‌تدریج در حال تبدیل شدن به گزینه‌ای مبتنی بر شواهد برای مدیریت درد سیاتیک است.

منبع همشهری آنلاین

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