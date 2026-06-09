بهترین ساعت خوردن میوه برای لاغری؛ کدام میوه‌ بهتر است؟

در سال‌های اخیر، توصیه‌های مختلفی درباره بهترین زمان خوردن میوه منتشر شده است؛ برخی معتقدند میوه باید فقط صبح مصرف شود، برخی دیگر خوردن آن در شب را عامل افزایش وزن می‌دانند. اما آیا این ادعاها از نظر علمی درست است؟

کارشناسان تغذیه می‌گویند اگرچه کاهش وزن بیش از هر چیز به میزان کالری دریافتی و سبک زندگی افراد بستگی دارد، اما زمان مصرف میوه می‌تواند در کنترل اشتها، جلوگیری از پرخوری و افزایش کیفیت رژیم غذایی نقش مؤثری داشته باشد.

چرا میوه‌ها برای کاهش وزن مفید هستند؟

میوه‌ها سرشار از آب، فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند و در عین حال نسبت به بسیاری از تنقلات و خوراکی‌های فرآوری‌شده کالری کمتری دارند.

فیبر موجود در میوه‌ها باعث می‌شود فرد مدت بیشتری احساس سیری کند و تمایل کمتری به مصرف خوراکی‌های پرکالری داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از برنامه‌های کاهش وزن مصرف روزانه میوه را توصیه می‌کنند.

از سوی دیگر، میوه‌ها می‌توانند جایگزین مناسبی برای شیرینی‌ها، شکلات‌ها و تنقلات ناسالم باشند و به کنترل دریافت قندهای افزوده کمک کنند.

صبح؛ بهترین زمان برای شروع روز با میوه

بسیاری از متخصصان تغذیه معتقدند ساعات اولیه روز یکی از بهترین زمان‌ها برای مصرف میوه است. بدن پس از چند ساعت خواب شبانه به دریافت انرژی و مواد مغذی نیاز دارد و میوه می‌تواند بخشی از این نیاز را تأمین کند.

مزایای مصرف میوه در وعده صبحانه یا میان‌وعده صبح

افزایش احساس سیری در ساعات ابتدایی روز

کاهش میل به مصرف خوراکی‌های شیرین

تأمین بخشی از ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های مورد نیاز بدن

کمک به حفظ سطح انرژی در طول روز

بهترین میوه‌ها برای صبح

سیب

پرتقال

کیوی

گریپ‌فروت

انواع توت‌ها

گلابی

این میوه‌ها علاوه بر فیبر بالا، کالری نسبتاً کمی دارند و برای افرادی که در حال کاهش وزن هستند انتخاب مناسبی محسوب می‌شوند.

میان‌وعده قبل از ناهار؛ راهی برای کنترل اشتها

یکی از توصیه‌های رایج متخصصان تغذیه، مصرف یک واحد میوه حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از وعده ناهار است.

این کار باعث می‌شود معده تا حدی پر شود و فرد هنگام صرف وعده اصلی، غذای کمتری مصرف کند. بسیاری از افراد به دلیل گرسنگی شدید در زمان ناهار، بیش از نیاز بدن غذا می‌خورند و همین مسئله روند کاهش وزن را دشوار می‌کند.

سیب، گلابی، هلو و نارنگی از جمله گزینه‌های مناسب برای این زمان هستند.

آیا خوردن میوه قبل از ورزش مفید است؟

افرادی که فعالیت بدنی منظم دارند، می‌توانند از میوه به عنوان یک میان‌وعده سالم پیش از ورزش استفاده کنند.

میوه‌ها حاوی قند طبیعی هستند و می‌توانند انرژی مورد نیاز عضلات را تأمین کنند. مصرف میوه حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت قبل از ورزش، به بسیاری از افراد کمک می‌کند تمرین بهتری داشته باشند.

بهترین میوه‌ها قبل از ورزش

موز

خرما

انگور

سیب

آناناس

البته مقدار مصرف باید متناسب با نوع فعالیت بدنی باشد و نباید به پرخوری منجر شود.

بعد از ورزش چه میوه‌ای بخوریم؟

پس از فعالیت بدنی، بدن برای جبران انرژی از دست رفته و تأمین برخی مواد مغذی به تغذیه مناسب نیاز دارد.

مصرف میوه همراه با منابع پروتئینی مانند ماست، شیر یا مغزها می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

گزینه‌های پیشنهادی

موز همراه با ماست

سیب و مقداری مغز بادام

توت‌فرنگی همراه با ماست یونانی

پرتقال یا نارنگی

آیا خوردن میوه در شب باعث چاقی می‌شود؟

یکی از باورهای رایج این است که مصرف میوه در شب موجب افزایش وزن می‌شود. اما متخصصان تأکید می‌کنند که هیچ ماده غذایی صرفاً به دلیل زمان مصرف، باعث چاقی نمی‌شود.

آنچه در افزایش وزن نقش اصلی را ایفا می‌کند، مجموع کالری دریافتی روزانه است. اگر فرد در طول روز بیش از نیاز بدن خود کالری دریافت کند، احتمال افزایش وزن وجود دارد؛ فرقی نمی‌کند این کالری از میوه باشد یا از سایر مواد غذایی.

با این حال، خوردن حجم زیاد میوه درست قبل از خواب ممکن است در برخی افراد باعث نفخ، ناراحتی گوارشی یا اختلال در خواب شود.

کدام میوه‌ها برای کاهش وزن مناسب‌تر هستند؟

اگرچه تقریباً همه میوه‌ها می‌توانند بخشی از یک رژیم سالم باشند، اما برخی از آن‌ها به دلیل فیبر بالا و کالری کمتر، بیشتر مورد توجه متخصصان قرار دارند.

میوه‌های مناسب برای کاهش وزن

سیب

گلابی

گریپ‌فروت

پرتقال

کیوی

توت‌فرنگی

هندوانه (در حد متعادل)

هلو

اشتباهات رایج هنگام مصرف میوه

برخی عادت‌ها می‌تواند اثر مثبت میوه بر کاهش وزن را کاهش دهد:

مصرف بیش از حد میوه

میوه سالم است، اما کالری دارد. مصرف بیش از اندازه آن می‌تواند دریافت انرژی روزانه را افزایش دهد.

جایگزین کردن میوه با وعده غذایی

میوه به تنهایی نمی‌تواند تمام نیازهای بدن را تأمین کند و حذف وعده‌های اصلی به نفع میوه توصیه نمی‌شود.

مصرف آبمیوه به جای میوه کامل

آبمیوه‌ها بخش زیادی از فیبر خود را از دست می‌دهند و معمولاً احساس سیری کمتری ایجاد می‌کنند.

افزودن شکر یا خامه

اضافه کردن شکر، بستنی یا خامه به میوه‌ها می‌تواند کالری دریافتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

متخصصان تغذیه معتقدند بهترین زمان مصرف میوه برای کاهش وزن معمولاً صبح، میان‌وعده‌های روز و پیش از ورزش است. در این زمان‌ها میوه می‌تواند به کنترل اشتها، افزایش احساس سیری و کاهش تمایل به مصرف خوراکی‌های پرکالری کمک کند.

با این حال، نکته مهم‌تر از زمان مصرف، انتخاب میوه‌های سالم، رعایت تعادل و گنجاندن آن‌ها در یک رژیم غذایی متنوع و متعادل است. در واقع، هیچ ساعت جادویی برای لاغری وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، مجموع عادت‌های غذایی و سبک زندگی فرد در طول زمان است.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/