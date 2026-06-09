این کارها عامل پنهان ریزش مو هستند
بسیاری از ما ناخواسته با روشهای نادرست مراقبت از مو، سلامت تارهای مو را به خطر میاندازیم. کارشناسان میگویند برخی عادتهای روزمره از جمله حرارت زیاد و شستوشوی نامناسب میتواند به آسیب و ریزش مو منجر شود.
ریزش مو و آسیب دیدن تارهای مو همیشه به ژنتیک، بیماری یا کمبود ویتامینها مربوط نمیشود. گاهی عادتهای روزمرهای که بسیاری از افراد بدون توجه انجام میدهند، به مرور زمان سلامت موها را تحت تأثیر قرار میدهد. از برس زدن بیش از حد گرفته تا استفاده مکرر از وسایل حرارتی، همگی میتوانند زمینهساز موخوره، شکنندگی و حتی افزایش ریزش مو شوند.
متخصصان مراقبت از مو معتقدند آگاهی از این اشتباههای رایج میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت موها و جلوگیری از آسیبهای بلندمدت داشته باشد.
برس زدن بیش از حد؛ عادتی که به مو آسیب میزند
بسیاری از افراد تصور میکنند هرچه بیشتر موهای خود را برس بزنند، موها سالمتر و درخشانتر خواهند شد. اما واقعیت این است که برس زدن مداوم و بیش از اندازه میتواند به کوتیکول یا لایه محافظ مو آسیب برساند. این آسیب به مرور باعث ایجاد موخوره، شکنندگی و ضعیف شدن تارهای مو میشود.
کارشناسان توصیه میکنند موها تنها به اندازه لازم و با برس مناسب شانه شوند و از کشیدن شدید گرهها خودداری شود.
سشوار داغ؛ دشمن پنهان سلامت مو
استفاده مداوم از سشوار با حرارت بالا یکی از رایجترین دلایل آسیب به موهاست. گرمای زیاد رطوبت طبیعی مو را از بین میبرد و باعث خشک شدن و شکنندگی تارهای مو میشود.
متخصصان توصیه میکنند در صورت امکان اجازه دهید موها بهطور طبیعی خشک شوند. همچنین هنگام استفاده از سشوار، دستگاه را حداقل ۱۵ سانتیمتر از موها فاصله دهید و از درجه حرارت متوسط استفاده کنید.
شستوشوی نامناسب و تجمع چربی روی پوست سر
برخی افراد برای جلوگیری از خشکی موها، فاصله زیادی بین شستوشوها ایجاد میکنند. این موضوع ممکن است باعث تجمع چربی، آلودگی و سلولهای مرده روی پوست سر شود. نتیجه این وضعیت میتواند بروز شوره، خارش و مشکلات دیگر پوست سر باشد.
البته تعداد دفعات مناسب شستوشو برای هر فرد متفاوت است و به جنس مو، میزان چربی پوست سر و سبک زندگی بستگی دارد.
شانه کردن موهای خیس
موها زمانی که خیس هستند، آسیبپذیرتر از هر زمان دیگریاند. آب باعث میشود ساختار مو ضعیفتر شود و کشش بیش از حد میتواند به شکستن تارهای مو منجر شود.
به همین دلیل توصیه میشود پس از حمام به جای برس از شانه دندانه درشت استفاده شود و گرهها به آرامی و بدون فشار باز شوند.
اتوی مو روی موهای نمناک
یکی از اشتباههای رایج، استفاده از اتوی مو پیش از خشک شدن کامل موهاست. زمانی که حرارت زیاد با رطوبت باقیمانده در مو برخورد میکند، بخار در داخل تار مو ایجاد میشود و ساختار آن را تخریب میکند.
این اتفاق میتواند موها را شکننده، کدر و مستعد موخوره کند. بنابراین بهتر است پیش از استفاده از اتو یا فرکننده، از خشک شدن کامل موها اطمینان حاصل شود.
خشک کردن خشن با حوله
بسیاری از افراد پس از حمام، موهای خود را با حوله به شدت مالش میدهند تا سریعتر خشک شوند. این کار اصطکاک زیادی ایجاد میکند و میتواند به کوتیکول مو آسیب برساند.
کارشناسان توصیه میکنند موها به آرامی با حوله آبگیری شوند یا از حولههای نرم و میکروفایبر استفاده شود تا احتمال آسیب کاهش یابد.
کوتاه نکردن منظم موها
برخلاف تصور رایج، کوتاه کردن منظم موها باعث کاهش رشد مو نمیشود. در واقع حذف موخورهها و قسمتهای آسیبدیده کمک میکند موها سالمتر به نظر برسند و از گسترش آسیب به بخشهای بالاتر ساقه مو جلوگیری شود.
به همین دلیل متخصصان توصیه میکنند حتی افرادی که قصد بلند کردن موهای خود را دارند، هر چند وقت یک بار نوک موها را مرتب کنند.
مراقبت درست، کلید داشتن موهای سالم
سلامت موها بیش از آنکه به محصولات گرانقیمت وابسته باشد، به عادتهای روزانه بستگی دارد. کاهش استفاده از حرارت، شانه کردن صحیح، شستوشوی متناسب با نیاز مو و کوتاه کردن منظم میتواند از بسیاری از آسیبهای رایج جلوگیری کند.
گاهی حذف چند اشتباه ساده از برنامه روزانه، تأثیری بیشتر از استفاده از انواع ماسکها و محصولات مراقبتی بر سلامت و زیبایی موها دارد.