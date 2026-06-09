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این لباس جدید مجهز به خنک‌کننده برای فضانوردان است

این لباس جدید مجهز به خنک‌کننده برای فضانوردان است
کد خبر : 1796230
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شرکت اکسیوم اسپیس لباسی مجهز به سیستم خنک‌کننده را برای فضانوردانی که قرار است در پروژه آرتمیس برای بازگشت انسان به‌ماه شرکت کنند، طراحی کرد.

این لباس جدید مجهز به خنک‌کننده و تهویه مایع است که فضانوردان در سال ۲۰۲۸، زیر لباس اصلی به تن خواهند کرد. این سیستم خنک‌کننده و تهویه پیشرفته باعث می‌شود فضانوردان هنگام استفاده از لباس AxEMU و در طول راهپیمایی‌های فضایی احساس گرما نکنند. آب سرد در لوله‌های تعبیه‌شده درون این لباس جریان پیدا می‌کند تا گرمای بدن فضانوردان را دفع کند.

استفاده از هوش مصنوعی برای تولید یک داروی مهم

یک استارت‌آپ هوش مصنوعی به نام چای دیسکاوری برای توسعه دارویی جدید با غول داروسازی فایزر قراردادی به ارزش 63میلیون دلار امضا کرده است. مدل‌های هوش مصنوعی Chai-2 و Chai-3 با طراحی آنتی‌بادی‌ها از پایه، نرخ موفقیت را دو برابر و پیوندهایی ۱۰۰ برابر قوی‌تر با اهداف درمانی ایجاد می‌کنند. مدل Chai-3 به قدری پیشرفت کرده است که در نیمی از موارد مولکول‌های تولیدشده توسط آن دقیقا به خوبی داروهای تأییدشده موجود در بازار به هدف متصل می‌شوند و نیاز به فرآیند طولانی اصلاح مولکولی را از بین می‌برند.

بومی‌سازی‌ تجهیزات پیشرفته کرایوژنیک

محصول پیشرفته کرایوژنیک طراحی و ساخته‌شده یک شرکت دانش‌بنیان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در میان 6کشور دارای توان طراحی و ساخت این تجهیزات راهبردی و تحریم‌شده تثبیت کرد. این محصول که تمام مراحل طراحی و تولید آن بومی است، از تجهیزات ثابت و کرایوژنیک مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، پتروپالایشگاهی، فولاد و مس است. به بیان دیگر، این تجهیز یکی از اجزای کلیدی و قلب واحدهای فرآیندی در پلنت‌های صنعتی محسوب می‌شود.

منبع همشهری آنلاین
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