این برنج قند را بالا نمیبرد | برای دیابتیها نمک از قند بدتر است
در مورد اینکه افراد دیابتی چه نوع غذاهای باید بخورند خیلی گفته و نوشته شده و متخصصان زیادی هم درباره آن صحبت کردهاند. اما کمتر از مهارتهایی که افراد دیابتی باید به هنگام غذا خوردن به کار برند یا به قول معروف کمتر درباره فوت کوزه گری رژیم غذایی افراد دیابتی سخن به میان رفته است.
دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره مهارتهای پنهانی که افراد دیابتی باید رعایت کنند، میگوید: افراد دیابتی اگر غلات کهنه مانند برنج، نان و ماکارونی بخورند قند خونشان بالا نمیرود.
به گفته او اگر امروز یک وعده سیب زمینی پخته بخوریم و باقی آن را در یخچال بگذاریم و فردا یا پس فردا دوباره آن را گرم کنیم، مادهای به نام نشاسته مقاوم «Resistant Starch» تولید میشود. این ماده در روده بزرگ توسط باکتریها تخمیر میشود، اندکی نفاخ است اما قند کمتری وارد بدن فرد میکند. این ماده هم برای دیابتیها، هم برای افرادی که کاهش وزن را دنبال میکنند و هم برای افرادی که کبد چرب دارند، مفید است.
خاصیت عدس پلو و سبزی پلو
رضایی به اهمیت ترکیب غلات کهنه با حبوبات و سبزیجات هم اشاره و عنوان میکند: زمانی که غلات یا برنج را با مواد فیبرداری مانند سبزیجات و حبوبات ترکیب میکنیم، این فیبرها باعث میشود که قند موجود در برنج به طور آهسته وارد خون شود و قند کمتر بالا برود. میتوانیم به عنوان مثال از غذاهای مناسب برای افراد دیابتی از عدس پلو و سبزی پلو نام ببریم.
نمک از قند خطرناکتر است
او با بیان اینکه افراد دیابتی به جای اینکه نگران قند باشند، باید نگران نمک باشند، توضیح میدهد: اگر به بیماران دیابتی غذهای کم نمک بدهند، هوس شیرینی نمیکنند. نمک در دو جا بیشتر یافت میشود یکی در غذاهای کارخانهای و دیگر در غذاهای حیوانی. یعنی زمانی که فرد نان و پنیر تبریزی میخورد، که هم نان و هم پنیر آن نمک دارد، مطمئنا هوس چای شیرین میکند. زمانی که فرد دیابتی سوسیس، کالباس یا همبرگر و پیتزا میخورد، هوس نوشابه میکند اما زمانی که فرد خورش قیمه و قورمه سبزی میخورد که داخل آن لیمو امانی هست و نمک زیادی ندارد، هوس شیرینی نمیکند. افراد دیابتی باید غذاهای خود را به جای نمک، با موادی مانند سیر و ادویه خوشمزه کنند. اگر نان و پنیر را با خیار و گوجه سبزی خوردن مصرف کنید، اصلا دیگر نیازی به چای شیرین نخواهد بود.
فایده آهسته غذا خوردن
رضایی درباره اهمیت آهسته غذا خوردن هم میگوید: این هم از دیگر مهارتهای افراد دیابتی است. این بیماران اگر غذا را آهسته بخورند، زودتر سیر میشوند اما زمانی که سریع غذا میخورند، این مساله به گونهای دیگر رخ میدهد. به طور مثال یک چای را به سرعت مخورند و ممکن است همراه آن ۶ قند مصرف کنند. اما زمانی که آهسته میخورند میتوانند با یک قند، یک توت یا خرما مصرف کنند.
غذای جویدنی یا غذای نرم؟
این متخصص تاکید میکند: دیابتیها بهتر است غذای چرب و نرم نخورند، چون احتمال مصرف بیشتر وجود دارد. اگر غذا نرم نباشد و جویدنی باشد، خسته و با مقدار کمتری غذا سیر میشوند. به عنوان مثال اگر خیار بخورند با یک خیار فکشان خسته میشود و دیگر بیشتر نمیخورند اما اگر ماست و خیاز بخورند سرعت و میزان غذاخوردنشان بیشتر میشود. اگر گردو بخواهید بخورید دو گردو بیشتر نمیخورید اما همان گردو را در خورش فسنجان که نرم است بریزید در مدت زمان کمی مقدار زیادی گردو خواهید خورد. بنابراین غذاهای نرم برای افراد دیابتی برای اینکه باعث میشود مقدار زیادی از آن بخورند، مفید نیستند.
به گفته رضایی، دمای مکان خوردن غذا هم مهم است، اگر افراد دیابتی در فضای گرم غذا بخورند اشتهایشان کم میشود. اگر جای خنک غذا بخورند دست کم دو پرس خواهند خورد.