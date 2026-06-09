چرا زبان شما قرمز و حساس میشود؟
هنگامی که زیان شما قرمز و حساس شده است، احتمالا دچار التهاب است؛ عارضهای که پزشکان به آن «گلوسیت» میگویند.
بسیاری از چیزها میتوانند سطح زبان شما را تحریک کنند، از جمله خمیردندان، دهانشویه، غذاهای تند و فراوردههای مکیدنی یا جویدنی توتون و تنباکو.
آیا مصرف دارو، مکمل یا گیاه دارویی جدیدی را شروع کردهاید؟ اگرچه غیر معمول است، اما واکنشهای آلرژیک به یکی از این اقلام میتواند به طور موضعی در زبان بروز کند. با داروسازتان مشورت کنید تا به شما در تعیین اینکه آیا علت حساسیت زبان شما این است یا نه، کمک کند.
آیا زبان شما فقط پس از خوردن یا نوشیدن یک غذا یا نوشیدنی خاص قرمز و حساس میشود؟ در این صورت تحریک یا حساسیت به این غذا و نوشیدنی ممکن است علت مشکل شده باشد.
اگر هیچ یک از موارد فوق در مورد شما صدق نمیکند و علائم شما ادامه دارد، با پزشکتان تماس بگیرید تا سایر علل احتمالی از عفونت قارچی (برفک)، عفونت ویروسی مانند تبخال دهانی، زخمهای غیر عفونی یا آفت، کمبود ویتامین یا مواد معدنی، به ویژه کمبود ویتامین B12 یا آهن و خشکی شدید دهان به دلیل کاهش تولید بزاق را جستجو کند.
البته در بسیاری از موارد ممکن است علت خاصی برای حساسیت زبان شما پیدا نشود. در این صورت، راه چاره این است که از همه محرکهای احتمالی اجتناب کنید، از نخ دندان ساده و بدون رایحه استفاده کنید و دندانهای خود را با آب ساده یا کمی نمک مسواک بزنید.