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آیا ریزش مو با کمبود مصرف پروتئین ارتباط دارد؟

آیا ریزش مو با کمبود مصرف پروتئین ارتباط دارد؟
کد خبر : 1796226
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اگر ریزش مو دارید، شاید این پرسش برای شما هم مطرح شده باشد که آیا این ریزش مو به کمبودهای تغذیه‌ای شما از جمله پروتئین ارتباطی دارد یا نه؟

شایع‌ترین علل ریزش مو مانند طاسی با الگوی مردانه، آسیب دیدن مو (مثلا در آرایشگاه‌ها)، استرس ناشی از بیماری وخیم، داروها، مشکلات تیروئید و بارداری ارتباطی با میزان مصرف پروتئین ندارند.

البته سوءتغذیه شدید پروتئین (دریافت بسیار اندک پروتئین) ناشی از دسترسی نداشتن به غذا ممکن است باعث ریزش مو شود، اما افرادی که به اندازه کافی به غذا دسترسی دارند، اشتهای طبیعی و هضم طبیعی دارند، نباید به دلیل کمبود پروتئین، موهای خود را از دست بدهند.

در افرادی که سوء تغذیه پروتئین دارند، نگرانی‌های سلامتی بسیار بزرگتری نسبت به ریزش مو وجود دارد، مانند عملکرد ضعیف سیستم ایمنی، بهبود ضعیف زخم، کمبود انرژی و ضعف عضلانی.

در واقع، مهم‌تر این است که پروتئین «کافی» (۵۰ تا ۶۰ گرم در روز) دریافت کنید، نه اینکه «مقدار زیادی» پروتئین بخورید.

بنابراین، بعید است که افزودن پروتئین به رژیم غذایی (در غیاب سوء تغذیه پروتئین) ریزش مو را کند یا از آن جلوگیری کند.

اگر در این باره نگرانی دارید، با پزشکتان صحبت کنید. آزمایش‌های خون ساده می‌توانند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت پروتئین شما ارائه دهند. حتی اگر سطح پروتئین شما طبیعی باشد، پزشک شما ممکن است بتواند علت قابل درمان و برگشت‌پذیر دیگری برای ریزش مو شناسایی کند.

منبع همشهری آنلاین
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