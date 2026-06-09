تا حالا هلی قورو خورده اید؟ + روش تهیه

امروز قصد داریم طرز تهیه خورشت گوجه سبز با تخم مرغ که در شمال ایران با نام هلی قورو یا هلی خورش می‌شناسند را به شما آموزش دهیم.

طرز تهیه

۱. تفت دادن پیاز

در اولین مرحله از طرز تهیه خورشت گوجه سبز با تخم مرغ درست مثل طرز تهیه خورشت گوجه سبز مازندرانی ابتدا در یک ماهیتابه بزرگ پیاز را با روغن زیتون روی حرارت متوسط تفت دهید تا کمی قهوه‌ای شود بعد زردچوبه را اضافه کنید و چند دقیقه دیگر تفت دادن را ادامه دهید.

۲. اضافه کردن گوجه سبز

اکنون نصف لیوان آب داخل قابلمه بریزید و بعد هم گوجه سبز را به همراه نمک و فلفل به تابه اضافه کنید و اجازه دهید گوجه سبزها روی حرارت ملایم حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه بپزند و نرم شود.

بسته به اندازه و نارس بودن گوجه سبز شاید لازم باشد زمان پخت را کمی زیاد یا کم کنید یا حتی آب بیشتری اضافه کنید تا گوجه سبز خوب نرم شود.

۳. اضافه کردن نعنا و تخم مرغ

اکنون پس از نرم شدن گوجه سبزها، نعنای خشک را روی آن بپاشید و نعنا را به آرامی داخل خورش هم بزنید.

فقط حواستان باشد در حین هم زدن گوجه سبزها را له نکنید.

در نهایت با قاشق گوجه سبزها را عقب بکشید تا جایی برای تخم مرغ‌ها در تابه باز شود.

تخم مرغ‌ها را یکی یکی داخل خورش بشکنید.

در این مرحله اگر دوست دارید روی تخم مرغ‌ها کمی نمک و فلفل هم بپاشید و اجازه دهید حدود ۷ دقیقه دیگر خورشت جابیفتد و تخم مرغ‌ها هم بپزند.

پس از پخته شدن تخم مرغ‌ها حرارت را خاموش کرده و اجازه دهید خورش به مدت ۵ دقیقه بماند و سپس سرو کنید.

این خورش به طور سنتی با برنج ایرانی همراه با یک بشقاب سبزی تازه و ماست سرو می‌شود.

نکته: برخی تخم مرغ را در این غذا بعد از شکستن هم می‌زنند. پس بسته به سلیقه خود هم می‌توانید تخم مرغ را به شکل کامل بدون هم زدن داخل خورش بریزید، هم آن را هم بزنید.

نکات تکمیلی

تهیه و پخت هلی قورو یا همین خورش گوجه سبز با تخم مرغ هم از آن دسته غذاهاست که یا خیلی ساده به شکل بالا تهیه می‌شود یا این‌که گاهی سبزیجات بیشتری در آن استفاده می‌شود و تخم مرغ را کاملا در خورش هم می‌زنند اما در کنار آن نکات و فوت‌وفن‌هایی هم برای تهیه بهتر این غذا وجود دارد که خوب است به آن‌ها هم دقت کنید.

گاهی برخی برای تهیه و پخت خورش گوجه سبز بعد از پخت گوجه سبز آن را از قابلمه خارج می‌کنند و هسته آن را می‌گیرند و خوب گوجه سبز را له می‌کنند و بعد آن را مجدد داخل قابلمه می‌ریزند و سبزی و تخم مرغ را اضافه می‌کنند. این شیوه پخت مجلسی‌تر است بنابراین اگر دوست دارید این غذا را برای مجالس تهیه کنید ترجیحا از این شیوه استفاده کنید.

در تهیه خورشت گوجه سبز با تخم مرغ می‌توانید بسته به میزان ترش گوجه سبز، برای متعادل کردن طعم بهتر خورش کمی آب لیموترش یا حتی مقدار کمی شکر اضافه کنید.

البته استفاده از سبزی قورمه هم برای تهیه خورشت گوجه سبز می‌تواند طعم جدیدی برای شما به ارمغان آورد.

خورش گوجه سبز را در برخی شهرها و شیوه‌های پخت با ترکیب بادمجان و گوجه سرخ شده در روغن ترکیب می‌کنند و یک ترکیب متفاوت از این غذا را می‌سازند.

منبع همشهری آنلاین

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