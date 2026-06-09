فقط با ۳ ماده اولیه خنکترین دسر تابستانی را درست کنید
اگر به دنبال یک دسر خنک، سالم و کمدردسر برای روزهای گرم تابستان هستید، بستنی یخی توتفرنگی و موز میتواند انتخابی ایدهآل باشد. این بستنی خوشمزه تنها با سه ماده اولیه تهیه میشود و در کنار طعم شیرین و طبیعی میوهها، بدون نیاز به فر یا مواد پیچیده آماده خواهد شد.
با افزایش دمای هوا، دسرهای یخی و نوشیدنیهای خنک بیش از هر زمان دیگری طرفدار پیدا میکنند. در این میان، بستنی یخی توتفرنگی و موز یکی از سادهترین و سالمترین گزینههایی است که میتوان در خانه تهیه کرد.
بستنی یخی توتفرنگی و موز یکی از سادهترین دسرهای تابستانی است که با استفاده از میوههای تازه و در مدت زمان کوتاهی آماده میشود. این دسر بافتی نرم و خامهای دارد و میتواند جایگزین سالمتری برای بستنیهای صنعتی و پرشکر باشد.
راز بافت لطیف این بستنی در استفاده از موز یخزده است. موز منجمد پس از مخلوط شدن، حالتی شبیه بستنی پیدا میکند و در کنار توتفرنگی و آبمیوه، طعمی دلچسب و طبیعی ایجاد میکند.
مواد لازم
۳ پیمانه توتفرنگی تازه یا منجمد
۱ عدد موز رسیده و یخزده
۱ پیمانه آب آناناس (یا آب سیب، آب پرتقال و سایر آبمیوههای دلخواه)
اختیاری:
۱ تا ۲ قاشق غذاخوری عسل برای شیرینتر شدن
طرز تهیه
مرحله اول:
موز یخزده، توتفرنگی و آبمیوه را داخل مخلوطکن بریزید.
مرحله دوم:
مواد را با دور تند مخلوط کنید تا کاملاً یکدست، نرم و کرمی شوند. در صورت نیاز، دیوارههای مخلوطکن را با کاردک تمیز کنید.
مرحله سوم:
مخلوط آمادهشده را داخل قالبهای بستنی یخی بریزید.
مرحله چهارم:
قالبها را حداقل ۸ ساعت در فریزر قرار دهید تا بستنیها کاملاً منجمد شوند.
مرحله پنجم:
برای خارج کردن راحت بستنیها، قالب را چند ثانیه زیر آب گرم بگیرید و سپس بستنیها را سرو کنید.
راز خوشطعم شدن بستنی
موز یخزده نقش مهمی در بافت این بستنی دارد. زمانی که موز منجمد در مخلوطکن پوره میشود، حالتی شبیه بستنی پیدا میکند و بدون نیاز به خامه یا مواد پرچرب، بافتی کرمی و لطیف به دسر میدهد.
برای تهیه موز یخزده کافی است یک موز رسیده را پوست بگیرید، به قطعات کوچک برش بزنید و چند ساعت در فریزر قرار دهید.
چه آبمیوهای مناسبتر است؟
آب آناناس یکی از بهترین انتخابها برای این دستور است، زیرا طعم شیرین و استوایی آن به خوبی با توتفرنگی و موز هماهنگ میشود. البته میتوان از آب پرتقال، آب سیب یا حتی آب کرنبری نیز استفاده کرد.
اگر پس از مخلوط کردن مواد احساس کردید شیرینی دسر کم است، میتوانید مقدار کمی عسل به آن اضافه کنید. البته در صورت استفاده از میوههای کاملاً رسیده، معمولاً نیازی به شیرینکننده اضافی نخواهد بود.
این بستنی یخی میوهای میتواند گزینهای عالی برای مهمانیهای تابستانی، دورهمیهای خانوادگی و حتی کنار غذاهای باربیکیویی باشد. ترکیب طعم توتفرنگی و موز در کنار خنکی دلپذیر آن، این دسر را به یکی از محبوبترین خوراکیهای روزهای گرم تبدیل میکند.