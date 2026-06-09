این روش نه‌تنها به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می‌کند، بلکه با ارسال به‌موقع سیگنال‌های سیری به مغز، مانع از اضافه وزن ناشی از پرخوری‌های عصبی شده و آرامش درونی را به هنگام صرف غذا به ارمغان می‌آورد.

در جهان مدرن امروز، سرعت به رکن اصلی زندگی تبدیل شده است؛ از ترافیک‌های سنگین تا جلسات کاری فشرده و حتی سبک غذا خوردن. بسیاری از ما عادت کرده‌ایم وعده‌های غذایی خود را در کمترین زمان ممکن، ایستاده و یا در حالی که نگاه‌مان به صفحه نمایش گوشی است، به پایان برسانیم.

این سبک زندگیِ مبتنی بر شتاب، سیستم عصبی ما را در وضعیتی از تنش مداوم قرار می‌دهد که مستقیماً بر سیستم گوارش و سوخت‌وساز بدن تأثیر می‌گذارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات گوارشی، دیابت‌های غیروابسته به انسولین و چاقی‌های مفرط، نه در نوع مواد غذایی، بلکه در «چگونگی» بلعیدن آن‌ها نهفته است.

فیزیولوژی زمان و فرمان سیری

یکی از مهم‌ترین یافته‌های فیزیولوژیک در حوزه سلامت، «تأخیر مغزی در دریافت سیگنال سیری» است. بدن انسان سیستمی هوشمند دارد؛ وقتی معده پر می‌شود، هورمون‌های خاصی مانند «لپتین» ترشح می‌شوند تا به مغز پیام دهند: «کافی است، دیگر نیازی به انرژی نداریم». با این حال، طی کردن این مسیر از معده تا مغز، به زمانی در حدود ۲۰ دقیقه نیاز دارد.

وقتی فرد با سرعتی بالا غذا می‌خورد، پیش از آنکه مغز فرصت داشته باشد پیام «سیری» را پردازش کند، فرد مقادیر بسیار بیشتری از نیاز واقعی‌اش کالری دریافت کرده است. به همین دلیل است که اکثر افرادی که به سرعت غذا می‌خورند، پس از پایان وعده، احساس سنگینی بیش از حد و پشیمانی دارند. تکنیک «جویدنِ آگاهانه» با هدفِ کش دادنِ آگاهانه زمان صرف غذا، به مغز این فرصت طلایی را می‌دهد تا با بدن هماهنگ شود.

چگونه شروع کنیم؟

برای پیاده‌سازی این عادت، دو گام عملیاتی وجود دارد که تکرار آن‌ها می‌تواند سبک زندگی شما را متحول کند:

۱. تنظیم ذهن و آرام‌سازی (مرحله پیش‌غذایی)

قبل از برداشتن اولین لقمه، به مدت یک دقیقه یا پنج دم و بازدم عمیق، از فعالیت‌های ذهنیِ پیشین فاصله بگیرید. این کار سیستم عصبی پاراسمپاتیک را فعال می‌کند؛ بخشی از سیستم عصبی که مسئول «استراحت و هضم» (Rest and Digest) است. در حالت اضطراب، بدن انرژی را از گوارش خارج می‌کند، اما با این وقفه کوتاه، دستگاه گوارش آماده جذب مواد مغذی می‌شود.

۲. قانونِ جویدنِ فعال (در حین صرف غذا)

جویدن اولین مرحله هضم است. بزاق دهان حاوی آنزیم‌هایی است که تجزیه کربوهیدرات‌ها را شروع می‌کند. اگر غذا را به خوبی نجویم، بار سنگینی بر دوش معده می‌گذاریم. تمرین کنید که هر لقمه را به اندازه‌ای بجوید که بافت آن کاملاً از بین برود. در این میان، قاشق و چنگال را بین هر دو لقمه بر زمین بگذارید تا زمان کافی برای جویدن ایجاد شود.

اثرات بلندمدت بر سلامت روان و جسم

غذا خوردنِ آگاهانه تنها یک راهکار جسمی نیست؛ بلکه نوعی «مدیتیشنِ حین عمل» است. وقتی بر طعم، بافت، بو و گرمای غذا تمرکز می‌کنید، میل به پرخوریِ عصبی (Emotional Eating) که معمولاً برای سرکوب احساسات منفی استفاده می‌شود، به شدت کاهش می‌یابد. در واقع، شما از «خوردن برای تسکین» به سمت «خوردن برای تغذیه» حرکت می‌کنید.

مطالعات نشان داده‌اند افرادی که این شیوه را به مدت سه ماه رعایت کرده‌اند، نه تنها در کنترل وزن موفق‌تر بوده‌اند، بلکه گزارش داده‌اند که نفخ معده، سوزش سر دل و خستگی‌های پس از غذا خوردن آن‌ها تا حد بسیار زیادی بهبود یافته است.

شاید تصور کنید تغییرات بزرگ نیازمند برنامه‌های سخت‌گیرانه هستند، اما واقعیت این است که تندرستی واقعی در جزئیات رفتارهای روزمره ما نهفته است. اختصاص دادن زمانِ بیشتر به صرف غذا، به معنای وقت‌کشی نیست؛ بلکه به معنای سرمایه‌گذاری بر روی ارزشمندترین دارایی شما یعنی «سلامت» است.

از امروز، وعده غذایی بعدی خود را به یک آیین آرامش‌بخش تبدیل کنید؛ بنشینید، تنفس کنید، به آرامی بجوید و اجازه دهید بدنتان پیامی را که مدت‌هاست به دلیل شتاب‌زدگی نشنیده، دریافت کند. این تغییر کوچک در جویدن، می‌تواند بزرگترین گام شما در مسیر تندرستی پایدار باشد. آگاهانه خوردن، هنرِ زیستن در لحظه است؛ هنری که در نهایت، کیفیت کل زندگی شما را دگرگون خواهد کرد.

منبع همشهری آنلاین

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