فریب «لاغری تضمینی» را نخورید

مرضیه راشدی نیا، استفاده از عناوینی مانند «کاملاً گیاهی»، «بدون عارضه» یا «کاهش وزن تضمینی» را از جمله راهکارهای تبلیغاتی محصولات غیرمعتبر برشمرد و گفت: این محصولات می تواند حاوی ترکیبات دارویی پنهان، دوزهای نامشخص یا حتی مواد غیرمجاز باشد.

وی افزود: از دیدگاه داروسازی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره این فرآورده‌ها، نبود شفافیت در ترکیبات و منشأ تولید آنها است؛ چرا که بسیاری از فرآورده‌های غیرمعتبر بدون نظارت علمی یا کنترل کیفی تولید می‌شود و مصرف آنها می‌تواند سلامت فرد را به‌طور جدی تهدید کند.

راشدی نیا همچنین به نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی در برخی کشورها مبنی بر وجود ترکیباتی مانند محرک‌های قوی سیستم عصبی ترکیبات مدر (ادرارآور)، ملین‌ها، هورمون‌های تیروئیدی یا حتی داروهای ممنوع در زمینه کاهش اشتها اشاره کرد که بدون اطلاع مصرف‌کننده به فرآورده افزوده می شود.

وی گفت: برخی از این ترکیبات می‌تواند موجب افزایش ضربان قلب، بی‌خوابی و اضطراب، افزایش فشار خون، اختلالات ریتم قلب، کم‌آبی شدید بدن، آسیب کبدی و اختلال عملکرد کلیه شود.

راشدی نیا با ابراز نگرانی نسبت به سوءاستفاده از نام برخی داروهای کاهش وزن و دیابت در سال‌های اخیر و مشاهده نمونه‌های تقلبی یا قاچاق این فرآورده‌ها در برخی بازارهای غیررسمی، افزود: مصرف فرآورده‌های تزریقی غیرمعتبر می‌تواند علاوه بر نامشخص بودن دوز واقعی دارو، خطر آلودگی میکروبی، عفونت و عوارض شدید متابولیک را نیز به همراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از باورهای اشتباه رایج، ایمن بودن همه محصولات گیاهی است، در حالی که برخی فرآورده‌های موسوم به گیاهی ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته باشد، روی قلب و فشار خون اثر بگذارد و یا حتی حاوی مواد شیمیایی پنهان باشد؛ بنابراین صرف وجود عنوان «گیاهی» به معنای بی‌خطر بودن محصول نیست.

راشدی نیا با تاکید بر تهیه فرآورده‌های کاهش وزن از مراکز معتبر و دارای مجوز، از افراد خواست تا از خرید داروها و آمپول‌های لاغری از صفحات مجازی یا منابع ناشناس خودداری کنند.

وی، کاهش وزن سریع و غیرواقعی را نشانه وجود ترکیبات خطرناک در محصول دانست و ادامه داد: در صورت مصرف داروهای قلبی، اعصاب، دیابت یا تیروئید، خطر تداخلات دارویی بیشتر می‌شود.

راشدی نیا، بروز علائمی مانند تپش قلب، درد قفسه سینه، زردی پوست، تهوع شدید یا ضعف غیرعادی پس از مصرف این فرآورده‌ها را نیازمند بررسی فوری پزشکی دانست و یادآور شد: کاهش وزن ایمن و پایدار نیازمند ارزیابی علمی، اصلاح سبک زندگی و در برخی موارد درمان دارویی تحت نظر متخصص است؛ آگاهی خانواده‌ها از خطرات محصولات غیرمجاز، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی و مسمومیت‌های دارویی دارد.

منبع مهر

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