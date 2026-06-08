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چه کنیم در فصل گرما سرما نخوریم؟

چه کنیم در فصل گرما سرما نخوریم؟
کد خبر : 1795866
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در فصول گرم سال، اگرچه شیوع بسیاری از ویروس‌های تنفسی نسبت به پاییز و زمستان کاهش می‌یابد، اما همچنان خطر ابتلا به برخی عفونت‌ها، آلرژی‌های فصلی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های ناشی از گرما وجود دارد.

با آغاز فصل‌های بهار و تابستان، اگرچه شیوع بسیاری از ویروس‌های تنفسی نسبت به پاییز و زمستان کاهش می‌یابد، اما همچنان خطر ابتلا به برخی عفونت‌ها، آلرژی‌های فصلی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های ناشی از گرما وجود دارد. افزایش دما، تابش شدید آفتاب، تعریق بیشتر و حضور طولانی‌مدت در فضای باز، می‌تواند سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

در ادامه، راهکارهایی علمی برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌های شایع در نیمه نخست سال ارائه می‌شود:

۱. تقویت سیستم ایمنی با تغذیه مناسب

 

  • مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه به‌ویژه منابع غنی از ویتامین C مانند توت‌فرنگی، کیوی، مرکبات، فلفل دلمه‌ای و سبزی‌های برگ‌دار به حفظ عملکرد مناسب سیستم ایمنی کمک می‌کند.

  • مصرف مواد غذایی حاوی روی، پروتئین کافی و آنتی‌اکسیدان‌ها نیز می‌تواند مقاومت بدن را در برابر عفونت‌ها افزایش دهد.

۲. آب کافی بنوشید و از کم‌آبی بدن جلوگیری کنید

  • در روزهای گرم سال، بدن از طریق تعریق مقدار زیادی آب و املاح از دست می‌دهد.

  • نوشیدن منظم آب در طول روز، حتی پیش از احساس تشنگی، به حفظ عملکرد طبیعی بدن و پیشگیری از گرمازدگی کمک می‌کند.

۳. از خود در برابر نور خورشید محافظت کنید

  • قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض اشعه فرابنفش خورشید می‌تواند خطر آفتاب‌سوختگی و آسیب‌های پوستی را افزایش دهد.

  • استفاده از ضدآفتاب مناسب، عینک آفتابی، کلاه لبه‌دار و لباس‌های سبک و پوشیده توصیه می‌شود.

۴. خواب کافی و مدیریت استرس را جدی بگیرید

  • خواب ناکافی می‌تواند توان دفاعی بدن را کاهش دهد.

  • فعالیت بدنی منظم، استراحت کافی و مدیریت استرس به حفظ سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند.

۵. بهداشت فردی و شست‌وشوی دست‌ها را فراموش نکنید

  • بسیاری از عفونت‌های ویروسی و گوارشی از طریق تماس با دست‌های آلوده منتقل می‌شوند.

  • شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون، به‌ویژه پیش از غذا خوردن و پس از حضور در اماکن عمومی، یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از بیماری است.

۶. مراقب سلامت مواد غذایی باشید

  • گرمای هوا می‌تواند موجب فساد سریع‌تر مواد غذایی شود.

  • نگهداری صحیح مواد خوراکی در یخچال، پرهیز از مصرف غذاهای مانده و توجه به بهداشت هنگام تهیه غذا، خطر مسمومیت‌های غذایی را کاهش می‌دهد.

۷. آلرژی‌های فصلی را کنترل کنید

  • گرده گیاهان در فصل بهار و اوایل تابستان می‌تواند موجب بروز علائمی مانند عطسه، آبریزش بینی و خارش چشم شود.

  • در روزهایی که میزان گرده در هوا بالاست، محدود کردن حضور در فضای باز و استفاده از داروهای تجویزشده توسط پزشک می‌تواند کمک‌کننده باشد.

 

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